Norstat: Reinsalu on jätkuvalt kõige populaarsem peaministrikandidaat

Vastajatelt küsiti: "Keda eelistaksite näha peaministriametis?" Valida sai kõikide parlamendierakondade esimeeste vahel ning vastajate eelistuste põhjal kujunes välja järgmine paremusjärjestus: Reinsalu toetab 24 protsenti; Kallast 19 protsenti; Helmet 13 protsenti, Mihhail Kõlvartit kaheksa protsenti; Lauri Läänemetsa kuus protsenti ja Margus Tsahknat kolm protsenti. 27 protsenti küsitletutest ei osanud seisukohta öelda.

Isamaa toetajatest eelistab näha erakonna esimeest Urmas Reinsalu peaministriametis 74 protsenti, EKRE toetajatest Martin Helmet 73 protsenti ning Reformierakonna toetajatest Kaja Kallast 79 protsenti. SDE toetajatest eelistab Lauri Läänemetsa 26 ning Kaja Kallast 25 protsenti ehk oma erakonna esimees on praegusest peaministrist napilt populaarsem valik. Samal ajal Eesti 200 valijad eelistavad kõige enam näha peaministriametis Kaja Kallast (27 protsenti), kellele järgneb Lauri Läänemets (17 protsenti) ning erakonna esimees Margus Tsahkna on eelistustes alles kolmas (9 protsenti).

Viimati küsis Ühiskonnauuringute Instituut inimeste eelistust peaministrite osas eelmise aasta novembris (8. - 9. november) ning siis eelistas peaministriametis näha Urmas Reinsalu 23 protsenti, Kaja Kallast 20 protsenti ning Martin Helmet 16 protsenti vastajatest.

Veel paluti vastajatel valida kahe kõige populaarsema kandidaadi vahel ja hinnata, kes nendest kahest oleks Eestile sobivam peaminister. 55 protsenti vastajatest eelistab sellisel juhul Urmas Reinsalu ning 25 protsenti vastajatest Kaja Kallast. 21 protsenti ütles "Ei oska öelda".

Eelmise aasta novembris läbi viidud küsitluses eelistas Urmas Reinsalu ja Kaja Kallase valikus Reinsalu 53 ja Kallast 29 protsenti vastajatest.

Kallase tagasiastumist toetab 66 protsenti vastanuist

Lisaks küsiti: "Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?" 26 protsenti vastas "Ei" või "Pigem ei", 66 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning 8 protsenti ütles "Ei oska öelda".

Erakondliku eelistuse järgi peaks Kaja Kallas tagasi astuma 99 protsendi EKRE, 91 protsendi Keskerakonna ning 88 protsendi Isamaa toetajate arvates. Eesti 200 toetajatest ütles 43 protsenti, et Kaja Kallas peaks ning 40 protsenti, et ei peaks tagasi astuma. SDE toetajatest ütles 46 protsenti, et Kaja Kallas peaks ning 41 protsenti, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna toetajatest arvab 84 protsenti, et Kaja Kallas peaks ametis jätkama.

See küsimus on olnud regulaarselt Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes alates 2023. aasta augusti lõpust ning Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul 65-71 protsendi vahel.

Norstati küsitlus viidi läbi 5. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.