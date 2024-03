Madle Lippus: Tallinna kesklinn peab tihedamaks muutuma

Lippus rääkis, et on tervitatav, et kuna Tallinna kesklinnas valmib peagi mitmeid kõrghooneid, tuleb linnasüdamesse juurde rohkem inimesi, teenuseid ja büroopindu. "Tallinna mure aastakümneid on olnud, et see valgub laiali, et linnasüda justkui jääb tühjaks," sõnas Lippus. Tallinna linnavalitsuse fookus ongi praegu sellel, kuidas hõlbustada inimeste ligipääsu kesklinna, sealhulgas Liivalaia tänava piirkonda, lisas abilinnapea.

Lippus ütles, et Tallinna üheks suuremas probleemiks on lasteaedade nappus. "Pikka aega lihtsalt ei ole sellele murekohale tähelepanu pööratud ja lasteaiakohti teadlikult ei ole juurde tehtud piirkondadesse, kuhu on rajatud

elukohti. Näiteks Haaberstis on elamuarendus viimastel kümnenditel olnud väga, väga kiire, lisandunud on juurde kümneid tuhandeid kortereid, aga ainult üks lasteaed. Ja see ilmselgelt ei täida seda kohta, mistõttu meil ongi rajamisel üks lasteaed Paldiski maantee äärde," sõnas Lippus.

Liivalaia tänavale kavandatavast trammiteest rääkides ütles Lippus, et see tuleb pikendada Kristiine keskuseni, kuhu linn kavandab Kristiine ümberistumisjaama. "Kõik, kes seal on käinud juba, teavad, et praegu sinna saab väga hõlpsalt ligi juba bussi, trolli ja rongiga, aga need peatused ei asu päris üksteise kõrval ja nende vahel liikumine pisut ebamugav. Ümberistumisjaama mõte ongi siis see,

et kõik need eri transpordiliigid ja sealhulgas ka tramm tuua kokku selliselt, et inimesele ühel liinilt teisele ümberistumine muutuks senisest oluliselt mugavamaks," sõnas Lippus.

Rattateede kohta ütles Lippus, et ka tema ootus on olnud liikuda nende rajamisega edasi senisest kiiremini. "Natuke kahju on, et koalitsioonipartner ei ole päris sellises tempos nendega edasi liikunud, nagu me tegelikult kokku leppinud oleme," ütles ta.

Koalitsioon Tallinnas aga toimib. "Eriti nüüd viimaste päevade uudiseid vaadates on olukord Tallinna koalitsioonis ebakindel, aga praegu meil Keskerakonnaga koalitsioon ikkagi toimib," sõnas Lippus. "Me liigume edasi nende meile ka väga oluliste projektidega, alati võib-olla mitte nii kiiresti kui sooviksime, aga selles mõttes, et eelarve on ees, kokkulepped on olemas ja nii me toimime," lausus Lippus.

Varjumispaikade kohta ütles Lippus, et tema selge veendumus on, et on oluline

kasutada võimalikult palju ära olemasolevaid rajatisi või hooneid, millel on juba suured keldrid, mida annaks kohandada selleks, et nad oleksid varjumiskohana kasutatavad. "Eelkõige saab seda kasutada näiteks kesklinnas. Keerulisemad kohad, kuhu spetsiifilisi või eripäraseid lahendusi tuleb välja hakata mõtlema ja töötama, on need alad, kus viimasel aastakümnetel on toimunud aktiivne elamuarendus, aga kus ei ole hoonetel keldreid," rääkis Lippus.

Lippus ütles, et sellel aastal tahetakse plaanid paika panna ka Tallinna peatänava projektiga. "See on teema, millest me oleme algusest peale rääkinud ja tahame, et sellel aastal me sellega kuskile ka jõuaksime," sõnas Lippus.

Samuti soovitakse sellel aastal lahendada rattaringluse tekitamine Tallinnasse. "See on ka midagi, millest on Tallinnas räägitud väga pikalt. Teame, et Tartus see süsteem on olemas, see toimib hästi. Ja just selleks, et lihtsustada ka Tallinnas kõiki liikuvusprobleeme, on väga oluline ka Tallinnas rattaringlus kasutuselevõtta," sõnas abilinnapea.