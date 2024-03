Neljapäev on niiske, tuul tugevneb

Neljapäeva öö on pilvine. Kohati sajab vähest vihma, ida pool sekka märgi helbeid. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilvine, aga suurema sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9, puhanguti 13, rannikul 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.

Päev jätkub pilviselt, aga on vaid üksikute vihmasabinate võimalus. Õhtul jõuab Eesti lääne- ja loodeossa tihedamate vihmapilvede vöönd. Lõuna- ja edelatuul tugevneb sisemaal puhanguti kuni 16, rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Reedeks ja laupäevaks toob madalrõhkkond vihmahooge ja sooja. Ööd on kindlalt plusspoolel, päeval tõuseb temperatuur 7 kuni 12 kraadini, aga vee- ja jääpinnalt puhuva tuulega rannikul on vaid paar-kolm kraadi.

Pühapäeval lisandub vihma, aga jõuab jahedus. Öö ja päev on üsna sarnaselt +5 kraadi ümber, Lääne-Eestis vaid paari-kolme kraadi lähedal.

Uue nädala algus tuleb lörtsi- ja vihmasegune. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber.