Keskpank: Soome majandus püsib sel aastal languses

Seega püsib Soome majandus kaks aastat järjest languses, olles üks väheseid Euroopa riike, kus majanduslangus kestab nii kaua. Veel detsembris avaldatud prognoosis ennustas keskpank selleks aastaks ainult 0,2-protsendilist majanduslangust.

Soome majapidamiste nõudlust mõjutavad kõrge inflatsioon ja laenuteeninduskulude kasv, kuid samuti avaldavad mõju Soome majandusele selle peamiste ekspordipartnerite Rootsi ja Saksamaa raskused.

Siiski ennustab Soome keskpank, et majandus hakkab taastuma selle aasta lõpus ning 2025. aastal kasvab Soome majandus 1,7 protsenti ja 2026. aastal 1,5 protsenti.

"Majanduslangus on juba jõudnud kõige madalamasse punkti ning me eeldame, et kasv taastub sel aastal koos majapidamiste ostujõu tugevnemisega. Samuti näeme üldise kindlustunde naasmist majandusse," ütles Soome keskpanga prognoosiosakonna juht Meri Obstbaum.

Samas võivad geopoliitilised pinged ja euroala inflatsiooni püsimine pikendada majanduslangust ning eluasemeturuga seotud riskid võivad kahandada kasvuväljavaateid veelgi, hoiatas keskpank oma prognoosis.

Ka Soomes toimuvad ulatuslikud streigid võivad suurendada määramatust majanduses. Ettevõtjad on juba hoiatanud, et streikide tõttu vähenevad kasumid aasta esimeses kvartalis.

Streikide põhjus on Soome peaministri Petteri Orpo juhitud valitsuse tööturureform, mis hõlmab toetuste vähendamist töötutele ning streikide korraldamise tingimuste piiramist. Ametiühingud on reformiga rahulolematud, samas kui valitsuse sõnul on see vajalik töökohtade loomiseks, eelarvepuudujäägi vähendamiseks ning Soome konkurentsivõime parandamiseks.