Scholz, Tusk ja Macron lubasid viivitamatult tarnida Ukrainale rohkem relvi

"Me hakkame viivitamatult soetama rohkem relvi Ukrainale," ütles Scholz, lisades, et relvaostud leiavad aset üle maailma.

Ühtlasi lubas Scholz suurendada relvade tootmisvõimet koostöös teiste partneritega ja Ukraina sees.

"Me kasutame Euroopas külmutatud Vene varadelt teenitud suuri kasumeid rahalise toe osutamiseks Ukrainale ning relvaostudeks," lisas Scholz, avaldades toetust Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni vastavale plaanile. Seni polnud teada, kas Berliin toetab külmutatud Vene varadelt teenitud kasumite suunamist ka relvaostudeks või ainult Ukraina riigieelarveliste vajaduste toetamiseks.

Samuti ütles Saksa kantsler, et kõneluste käigus lepiti kokku uue koostööformaadi loomises Ukrainale kaugmaarakettide tarnimiseks Ramsteini formaadi baasil.

Kaugmaarakettide saatmise koalitsioonis leppisid mitmed NATO riigid 26. veebruaril Pariisis ning pole selge, kas Scholz viitas sellele kokkuleppele või veel ühe uue koostööformaadi loomisele. Saksamaa on seni olnud vastu enda kaugmaarakettide Taurus saatmisele Ukrainale. Pariisis kokku lepitud koalitsiooni esimene kohtumine toimub järgmise nädala esmaspäeval Ramsteini õhuväebaasil Saksamaal.

Lisaks lubasid Scholz, Macron ja Tusk suurendada Euroopa Liidu rahalist abi Ukrainale ja laiendada Ukraina sõdurite väljaõppeprogramme.

Macron kirjeldas Vene sõjast Ukraina vastu lähtuvat ohtu kui Prantsusmaale ja Euroopale eksistentsiaalset.

"Me teeme kõik meist oleneva, et Venemaa ei võidaks seda sõda. See otsustavus on tugev ning eeldab meie ühtsust," ütles Prantsuse president.

Samuti lubas Macron suurendada toetust Moldovale, mis seisab tema sõnul silmitsi Vene hübriidsõjaga.

Samas ütles Macron, et kohtumisel lepiti kokku, et Pariis, Berliin ja Varssavi ei kavatse iial minna eskalatsioonile Venemaaga.

Tuski sõnul näitab kohtumine, et Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa on ühtsed julgeolekuküsimustes.

"Tänane kohtumine näitab selgelt, et pahatahtlikud kuulujutud, et Euroopa pealinnade vahel oleks erinevused, on vägagi ülespuhutud. Täna oleme rääkinud ühel häälel meie mandri julgeolekust," ütles Poola peaminister.

Tusk lisas, et Macron ja Scholz võtsid vastu tema kutse kohtuda uuesti Weimari kolmnurga formaadis suve alguses, et tutvustada oma uusi ühiseid plaane.