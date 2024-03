Biden ja Trump esinesid teravuste ja ähvardustega

"Üks kandidaat on liiga vana ja vaimselt sobimatu presidendiks. Teine olen mina," kommenteeris 81-aastane Biden traditsioonilisel Gridironi klubi pidulikul õhtusöögil peetud kõnes om vastast, 77-aastast Trumpi. Rohkem kui 650 kutsutud külalise hulgas olid ka Eesti peaminister Kaja Kallas, Iirimaa valitsusjuht Leo Varadkar, USA ettevõtte Amazon asutaja ja ajalehe The Washington Post omanik Jeff Bezos ning Hiina sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok tegevjuht Shou Zi Chew.

Õhtusöögil osalenud Vabariikliku partei liige, Utah osariigi kuberner 48-aastane Spencer Cox vastas naljaga, et saab kandideerida aastal 2052, kui ta on ikka veel noorem kui Biden ja Trump praegu. Tõsisemalt jätkates tõdes ta, et ameeriklased sooviksid näha poliitikas rohkem positiivsust.

Meediaorganisatsioonide esindajaid koondava klubi liikmed esinesid dineel erinevate satiiriliste etteastetega, millest üks põhines biitlite kunagisel laulul "When I'm Sixty-Four" (Kui ma olen 64-aastane).

Reutersi teatel rääkis Biden ka õhtusöögil osalenud Eesti peaministri Kaja Kallasega, kellega vesteldes ta olevat öelnud sõja kohta Ukrainas: "Me ei anna järele, nemad (ukrainlased) ei anna järeleja mina ei anna järele."

Trump: minu kaotuse korral on ohus USA demokraatia

Trump teatas laupäeval Ohio osariigis peetud kampaaniakoosolekul, et kui ta ei võida 5. novembril peetavaid valimisi, tähendaks see tõenäoliselt demokraatia lõppu Ameerika Ühendriikides. Trump väidab, et kaotas 2020. aasta presidendivalimistel Bidenile tänu valimispettustele.

"Kui me ei võida neid valimisi, siis ma ei usu, et te saate siin riigis veel valimistel osaleda," ütles Trump.

Ekspresident alustas oma kõnet austusavaldustega oma toetajatele, kes istuvad praegu vangis, kuna kohus mõistis nad 6. jaanuaril 2021 toimunud Kapitooliumi ründamises, millega nad soovisid peatada Bideni ametisse kinnitamise. Trump nimetas neid patriootideks ja pantvangideks.

Reutersi hinnangul on ekspresident hakanud oma kampaaniakõnedes kasutama riigi olukorrast rääkides üha düstoopilisemat retoorikat.

Rääkides oma kõnes imporditavatele autodele tollide seadmisest ning välismaiste tootjate konkureerimisest USA autoturul, teatas Trump: "Kui ma valituks ei osutu, tähendab see terve riigi jaoks veresauna."