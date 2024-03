Anneli Ott: peame selgemalt oma sõnumid välja tooma

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles saates "Otse uudistemajast", et oma poliitilise sõnumi eest seismine on olulisem kui reitingu järgi suuna muutmine. Tema sõnul on läinud isegi erakonna sees erakonna üldised sõnumid segaseks.

Saate alguses küsis saatejuht Anvar Samost ringkonnakohtu otsuse kohta, mis tõi Keskerakonnale rahalise karistuse miljoni euro ulatuses.

Anneli Ott ütles selle kohta, et teisipäeval kogunes Keskerakonna laiendatud juhatus ja seal otsustati ringkonnakohtu otsus riigikohtus vaidlustada.

"Ei vaidle vastu, et väljakutseid jagub erakonna jaoks. Selline kohustus on kindlasti keeruline," lausus Ott.

Ta tõi välja, et kui näiteks äriühing on rohkem suunatud kasumi teenimisele, siis erakonna jaoks ei ole rahaline pool number üks, vaid hoopis poliitilised vaated ja nende elluviimine.

"Keskerakonnal on keerulised ajad olnud üsna pikalt. Me ei saa öelda, et see oleks mingi uus olukord meie jaoks. Selles osas ma olen positiivne. Ma usun, et kui ka peaks see kohustus tulema, siis me leiame võimaluse sellest välja tulla," ütles Ott.

Rääkides erakonna rahalisest seisust ütles Ott, et võlgasid enam üleval ei ole. "Saame igapäevase tööga kenasti hakkama, inimesed on palgal, büroo töötab, teeme poliitilisi üritusi. Me anname välja Kesknädalat, meil on oma raadiosaade. Just oli suur meeleavaldus "Ei automaksule". Nii et kõik see töötab," sõnas Ott.

Ott meenutas, et Keskerakond on pidanud siiski väga pikka aega oma kulusid väga täpselt planeerima ja kokku tõmbama nii piirkondades kui ka keskbüroos.

Europarlamendi valimiskampaania eelarve on kinnitamata

Vastates küsimusele, kui suur umbes on Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimiste kampaania eelarve, vastas Ott, et otseselt seda täna kinnitatud ei ole.

"Me teame, et väga paljud Keskerakonna kandidaadid, kui nad kandideerivad, kas kohalike omavalitsuste valimistel, riigikogu valimistel, siis need numbrid, mida meie kandidaadid ise on panustanud, on väga palju suuremad kui näiteks teiste erakondade puhul. Eks siin kujuneb see olukord samasuguseks. Vaatamata sellele, milline on siis selle kohtuotsuse edasine menetlemine, kas need kohustused tulevad või mitte, on erakond oma valikutes juba mõnda aega olnud väga säästlik," rääkis Ott.

Ott rõhutas, et meenutades ka varasemaid eurovalimiste kampaaniaid, olid need juba eelmisel korral suuresti kandidaadipõhised ja mitte võimsa erakonnapoolse kampaaniaga.

Ott lisas ka seda, et Keskerakonna valija profiil on selline, kellele meeldib oma kandidaadiga otse suhelda. "Ja sellepärast on Keskerakond olnud alati aktiivselt väljas tänavatel, teinud telgikampaaniaid, meie valija ootabki sellist lähenemist," ütles ta.

Praeguse Keskerakonna Euroopa Parlamendi liikme Jana Toomi isiklik kampaania on Tallinnas juba nädal aega nähtav olnud.

Ott ütles, et üldise valimisloosungiga tuleb erakond välja aprilli lõpus.

Ott ei olnud nõus täpsemalt ütlema, kes lisaks Jana Toomile, Mihhail Kõlvartile ja Erki Savisaarile Keskerakonna valimisnimekirjas veel võivad olla.

"Milline see nimekiri täna välja näeb, seda ma veel kinnitada ei saa. Seda otsustab juhatus," sõnas ta.

Oti sõnul prognoosib ta, et Keskerakond saab Euroopa Parlamenti vähemalt ühe mandaadi, ent töö käib kahe mandaadi nimel.

Keskerakonna toetus on juba paar aastat olnud problemaatiline

Reitingute kohta ütles Ott, et Keskerakonna toetus on olnud problemaatiline juba paar aastat. Värske Norstati küsitluse järgi oli Keskerakonna toetus 11 protsenti.

"Kui me vaatame neid turbulentse, mis erakond on üle elanud, siis see on isegi stabiilne, mis ei tähenda muidugi, et see ei peaks tõusma. Ja me teeme selle nimel tööd. Ma ise arvan, et selline stabiilne oma sõnumi ja poliitika eest seismine on olulisem, kui me iga nädal reitingute järgi kuhugipoole jookseksime," lausus Ott.

"Kõige tähtsam on teha järjepidevalt tööd ja seista Keskerakonna põhimõtete eest," sõnas Ott.

"Miks on juhtunud, et erakonna sõnum ei ole jõudnud toetajateni, siis ka erakonna sees oli näha, et erakonna üldised sõnumid läksid segaseks," rõhutas Ott.

"Ei erakonna liikmed ega ka valijad enam ei saanud aru, mille eest erakond täpselt seisab," lisas ta.

Ott ütles, et täna töötab erakond selle nimel, et tulla välja Keskerakonna üldise programmiga, mida ei ole muudetud, aga kus tuua välja selgemini põhisõnumid, mille eest Keskerakond poliitilisel maastikul seisab. Ta nentis, et erakond ei ole neid sõnumeid suutnud viimasel kolmel või neljal aastal selgelt oma valijateni viia.