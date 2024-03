Ossinovski: SDE-s on eriarvamusi Tallinnas Keskerakonnaga jätkamise kohta

Ossinovski rääkis "Ringvaates", et sotsiaaldemokraadid ei liitunud neljapäeval Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile umbusaldusavalduse esitamisega, kuna tegemist on opositsiooni tööriistaga.

Ta lisas, et sotsiaaldemokraadid alles otsustavad, kas jätkata Keskerakonnaga koalitsioonis või mitte. Tema sõnul on SDE Tallinna piirkonna juhatuses selle kohta erinevaid arvamusi.

"Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatus on kogunenud, et seda olukorda arutada ja erinevaid seisukohti ka kaardistada ja tuleb öelda, et seisukohad on erinevad selles kontekstis. Ja kuna siin sündmused arenevad päevadega, mõnikord isegi tundidega – täna kolm tundi tagasi toimunud linnaovolikogu istung tõi ju teatud olulisi muutusi selles kontekstis –, siis me kindlasti arutame seda edasi. Loomulikult oleks mul siin hea mugav tulla ja öelda, et otsus on selline, aga täna seda otsust tehtud ei ole," rääkis Ossinovski.

"Me saame aru, et sotsiaaldemokraatidel on selles küsimuses oluline roll ja see oluline roll on loomulikult ka vastutus Tallinna elanike ees, oma erakonna valijate ees ja me kindlasti seda vastutust mõistame ja sellest tulenevalt neid otsuseid kindlasti kergekäeliselt ei langeta," lisas ta.

Ossinovski sõnul on praegu tähtis mõelda ka sellele, milline oleks alternatiiv praegusele koalitsioonile.

"On lahkesti pakutud alternatiivi näiteks koos EKRE-ga Tallinnas koalitsioon teha. Siin nii minu kui ka sotsiaaldemokraatide juhatuse ühine arusaam on see, et me Urmas Reitelmanni ja teiste üsna silmatorkavate EKRE saadikutega koos küll Tallinnas võimu teostada ei soovi," ütles ta.

Ossinovski märkis, et Tallinna volikogus on olukord väga ebakindel, sest Keskerakonna fraktsioon võib järjest väiksemaks jääda.

"Eks see teatud ebakindlus on ja me oleme viimastel kuudel näinud tendentsi, et Keskerakonna sisemine lagunemise protsess jätkub, ka täna üks inimene veel tuli Keskerakonna fraktsioonist ära. Ja loomulikult ei ole kellelgi, vähemalt minul kindlasti ei ole garantiid, et see on viimane. Nii et loomulikult ja arusaadavalt opositsioonierakonnad aktiivselt töötavad selle nimel, et Keskerakonna fraktsioon väiksemaks läheks ja ma usun, et nii mõnelegi saadikule esmaspäeval tulnud kohtuotsus on ka teatud impulsi selles kontekstis andnud. Nii et see olukord on täna volikogus väga ebakindel, siin pole mingit kahtlust," selgitas ta.

Ossinovski sõnul ei saa lõpuni välistada, et Tallinnas võib ka näiteks Keskerakonna ja EKRE koalitsioon järgmine olla, kuid pigem ta seda ei usu.

"Minul sotsiaaldemokraadina on raske aru saada või näha, et see võiks tallinlaste huvides olla. Nii et eks lihtsalt selles kontekstis tuleb kaaluda ka Tallinna volikogu reaalset seisu ja see on paraku päris segane," lisas ta.

Tanel Kiik: lähtun erakonna otsusest

Keskerakonnast lahkunud ja nüüd Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluv Tanel Kiik ütles ERR-ile, et ei plaani ühtegi nii-öelda soolokäiku, vaid ootab ära erakonna seisukoha.

"Ma ei tormaks sündmustest ette. Sotsiaaldemokraatliku erakonna, nii Tallinna piirkonna juhatus kui ka fraktsioon, kindlasti peavad arutama üsna kiiresti muutunud poliitilist olukorda, sealhulgas ka situatsiooni linnavolikogus ja tegema siis vastavad otsused," ütles Kiik.

Kiige sõnul kiirendab ringkonnakohtu kriitiline otsus Keskerakonna suhtes vajadust selgusele jõuda.

"Aga ma olen selles vaates meeskonnamängija. Ühtegi nii-öelda soolokäiku ei plaani. Ootan ära, milline saab olema meie erakonna nii linnavolikogu fraktsiooni kui linnapiirkonna juhatuse otsus, ja sellest lähtun," sõnas Kiik.

Ta lisas, et Keskerakonna kahanemine Tallinnas tähendab, et SDE roll ja positsioon kasvab ning see on tema hinnangul positiivne.