Kaljulaid ei välistaks Tallinnas koostööd ka EKRE-ga

"Mis puudutab EKRE kaasamist, siis tõesti paraku on Tallinna linnavolikogus saadikuid, kelle meelest ongi veel kordades hullem mitmekordselt süüdimõistetud erakonnast need viis või kuus EKRE saadikut, kes volikogus on. Tulgu või veeuputus, aga nende inimestega mitte mingil juhul ühte tuppa ei mahuta. Minu meelest see päris täiskasvanud inimese seisukoht ei ole, aga mida teha. Sellised veendumused osal inimestel on," ütles ERR-ile Kaljulaid, kes on praegu oma volitused volikogus peatanud.

"Mul tõesti on päris keeruline mõista inimesi, kelle jaoks koostöö mitmekordselt kriminaalkorras süüdimõistetud ja Tallinna maksumaksja raha suures ulatuses kuritarvitanud inimestega on okei, aga samal ajal teatud erakondade esindajad mitte mingil juhul ei sobi. Minu meelest ühine eesmärk peaks praegu olema see, et Eesti vabariigi pealinna juhitaks Euroopa pealinna vääriliselt, mitte nagu Moskvas," lisas ta.

Kaljulaid märkis, et teoreetiliselt on võimalik moodustada võimuliit ka selliselt, et opositsiooni jäävad nii Keskerakond kui ka EKRE, aga see eeldaks mõne tänase Keskerakonna linnavoliniku liitumist selle uue võimuliiduga ja selle toetamist.

"Siin taustal on selge see, et üldiselt nende inimeste käekiri seni on olnud, et ega nad ju ei tule mitte niisama või põhimõtetest lähtudes, vaid ikka siis, kui milleski nendega kokku lepitakse," ütles Kaljulaid.

"Igal juhul on see selline räpane olukord, et isegi selleks, et saada kohtus

mitmekordselt süüdi mõistetud korruptantidest Tallinna linna juhtimise juures lahti, peaks siis volikogus pidama läbirääkimisi osade nendesamade inimestega, kes esindavad sedasama seltskonda," lisas Kaljulaid veel.

Nii Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus kui ka Tallinna volikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütlesid siiski, et mingi koostööd EKRE-ga Tallinnas olema ei saa.

"Seda me juhatuse koosolekul arutasime ja selles osas oli küll juhatuse seisukoht selge, et EKRE-ga koalitsiooni minek meie jaoks variant ei ole," ütles Lippus.

Lippus ütles, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus koguneb uuesti järgmisel nädalal ja jätkavad vastavaid arutelusid.

EKRE: juba paar kuud koalitsiooni ilma Keskerakonnata aitaks nende toiduahelat lõhkuda

Tallinna volikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas ütles ERR-ile, et EKRE oleks Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit valmis kohe umbusaldama. "Viimane otsus ei ole küll jõustunud, aga see toiduahel, mille Keskerakond on Tallinnas loonud, on läinud üle piiri," sõnas Kallas.

Kallase sõnul ei pärsitud ka Tallinna arengut. "On täielik stagnatsioon ja ka see trammitee ehitus on eelmise sajandi teema. Kui me tahame Tallinnas müra vähendada, siis uus trammitee sellele ja Tallinna liikluse sujuvusele kaasa ei aita," sõnas Kallas.

Kallas ütles, et kui Tallinnas oleks võimalik kokku panna alternatiivne koalitsioon kasvõi paariks kuuks, siis oleks ka see juba suur asi. "Me suudaksime seda toiduahelat natukenegi lammutada," sõnas Kallas.

Ta märkis, et kuna Tallinnas on tegemist munitsipaaltasandiga, siis Tallinna volikogu erakondade puhul ei pruugi maailmavaatelised erinevused nii suureks takistuseks saada.

Ükski sotsiaaldemokraat koalitsioonivahetusest Kallasega tema sõnul siiski rääkinud ei ole.

Kallas ei pea ka tõenäoliseks, et EKRE koos Keskerakonnaga võiks ühel hetkel Tallinnas opositsiooni jääda.

Samas peab ta sellise koalitsiooni tekkimist, kuhu kuuluks Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Reformierakond ja Isamaa üsna keeruliseks.

Helme: viie erakonna koalitsiooni tulemuseks võib olla täiesti mittetoimiv linnavõim

EKRE esimees Martin Helme ütles, et uut Tallinna koalitsiooni teha ilma EKRE-ta on praktiliselt võimatu. "See tähendab, et meie peame siis otsustama, kas me tahame toetada tänast venemeelset ja korruptiivset Keskerakonda või roheterrorit ellu viivaid punaliberaale. Eriti ahvatlev valik ei ole kumbki," rääkis Helme.

"Ma ei näe kuidagi, kuidas me saaksime toetada seda pöörast ja inimvaenulikku rohepoliitikat, mida tänane koalitsioon ellu viib ja mis saab minna ainult turbotuuridel hullemaks, kui sinna liituvad veel Reformierakonna ja Eesti 200 inimesed," lisas Helme.

Eeldusel, et koalitsiooni vahetumisel saaks Tallinna linnapeaks sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, ütles Helme, et sel juhul vahetuks üks mitte-eestlasest linnapea teise mitte-eestlasest linnapeaga.

"Kui ma poliitilise praktikuna hindan võimalikku suurt Keskerakonna vastast koalitsiooni Tallinnas, kus on viis erakonda, siis see sisuliselt tähendab seda, et meil on Tallinnas järgmiste kohalike valimisteni üldiselt täiesti mittetoimiv linnavõim," ütles Helme.

Reformierakond annaks umbusaldusavalduse neljapäeval sisse

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles, et Reformierakond sooviks anda umbusaldusavalduse linnapeale juba neljapäeval.

"See tõenäosus on suurem kui varem, et meil õnnestuks Mihhail Kõlvartist vabaneda. Me oleme korjamas sinna kõigi linnavolikogu liikmete allkirju, aga konkreetselt on see opositsiooni ühine pingutus. Me vaatame lootusrikkalt ka sotsiaaldemokraatide poole," sõnas ta.

Pere sõnul on võimalik luua alternatiivset võimuliitu Tallinnas ka ilma EKRE-ta, kuigi ta ei välista ka nende osalust.

Jevgeni Ossinovski ütles, et sotsiaaldemokraatide poolt ei ole umbusaldusavaldusele allkirju küsitud ja sotsid sellega neljapäeval ei liitu.