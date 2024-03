Kõlvart: ma ei hoia linnapea kohta iga hinna eest

Kuidas te olukorda hindate? Kas on olukord Tallinnas Keskerakonna jaoks kriitiline või mitte?

Muutused on võimalikud. Aga see ongi poliitika ja volikogu peab otsustama, kuidas me edasi läheme.

Kas Igor Gräzini otsus tuli teile üllatusena?

Ütleme nii, et võib-olla tema pakutud sõnastus on mõnes mõttes imelik: et ta on kindel, et mind ei saa korruptsioonis süüdistada, aga on võimalik teoreetiline oht. Mida see päriselt tähendab, mina ei saanud aru.

Aga see, et ta teie vastu hääletab, tuli teile üllatusena? Arvasite, et kõik on nüüd Keskerakonnast juba läinud, kes on minemas olnud?

Ta ei ole veel hääletanud ja me ei tea, kas ta hääletab. Siis elu näitab.

Paberil on Keskerakonna kukutamine teoreetiliselt võimalik ka ilma EKRE-t kaasamata. Mida te arvate, mida sotsiaaldemokraadid nüüd teevad, sest ka neil on eriarvamusi? SDE fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles "Ringvaates", et nende jaoks on kohtuotsus kaasa toonud ka eetilise mõõtme. Kas saate aru, mida ta silmas peab?

Mina lähtun sellest, et kohtuotsus ei ole jõustunud.

See on olnud ikkagi väga valus löök Keskerakonnale. Sporditermineid kasutades, see otsus lõi teid pikali.

Sporditermineid kasutades, matš lõpeb, kui tuleb viimane raund ja seda pole veel tulnud.

Aga te olete väga halvas seisus?

Oleme raskes seisus. Aga sõltumata sellest, millega see asi lõpeb, mina olen kindel, et Keskerakond saab hakkama. Ei ole esimene raske olukord, tõenäoliselt ei ole ka viimane.

Kas olete ise nõus koalitsiooni säilitamise nimel linnapeakohast loobuma juhul, kui kokkulepe sotsiaaldemokraatidega oleks, et jätkub sama koalitsioon, aga linnapea tuleb sotsiaaldemokraatide leerist?

Mina loodan, et see, mida me oleme juba sotsiaaldemokraatidega kokkuleppinud, on ilusasti koalitsioonilepingus kirjas ja see ei ole kindlasti kauplemise koht. Aga kui otsustab volikogu või meie fraktsioon, et oleks vaja seda valemit kuidagi teistmoodi kokku panna, mina kindlasti ei hakka iga hinnaga enda positsiooni hoidma.

Kindlasti olete olnud sotsiaaldemokraatidega pidevas kontaktis. Millist infot teile on antud, kuhu poole nende otsus võib kalduda ja millal otsus võiks tulla? Sest Ossinovski ütleb üht, erakonna juht Lauri Läänemets teist, sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus kolmandat.

Mina lähtun praegu sellest, mida ma tean ametlikult. Ei ole antud ühtegi signaali, et on soov koalitsiooni lõpetada. Kui selline signaal tuleb, siis sellest tuleb ka lähtuda. Mina praegu seda ei ole kuulnud.

Järgmisel istungil peaks tulema umbusaldushääletus ja see on 4. aprillil. Kui suur on tõenäosus, et tuleb erakorraline istung ja võib-olla juba järgmisel nädalal võetakse see küsimus ette?

Volikogu peab seda otsustama, millal, kas järgmisel nädalal või kahe nädala pärast. See ei ole tõenäoliselt väga põhimõtteline.

Mida te arvate, kui suur on tõenäosus, et see võis olla teie viimane intervjuu linnapeana siin stuudios?

Kõik on võimalik.