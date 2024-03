Metsküla kooli õpilased arvati Lihula gümnaasiumi nimekirjast välja

"Lapsed arvati Lihula koolist välja, sest alguses arvati nad sinna nimekirja, kuna vald peab tagama koolikohustuse täitmise ja määrama struktuuriüksuse, kes seda korraldab," ütles Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ERR-ile.

"Määrasime selleks Lihula gümnaasiumi, kes proovis korduvalt lapsevanematega kontakti võtta, et arutada, kuidas koolikohustuse täitmist läbi viia, kuid ainult üks lapsevanem tuli kohtumisele direktoriga. Ülejäänud lapsevanemad midagi ei teinud ja lapsed koolikohustust ei täitnud. Siis ütles direktor, et neil pole rohkem meetmeid, mida rakendada ja arvas nad kooli nimekirjast välja," rääkis Saare.

Saare lisas, et vallavalitsuse sotsiaalosakond peab hakkama nüüd nende lastega edasi tegelema.

"Kui lapsevanemad midagi ei tee, siis ega meil peale rääkimise muid meetmeid polegi. Eks see lõpuks ongi nende valik, et nemad ei soovi seadusest tulenevat koolikohustust täita. Ega siis lõputult vaielda enam pole ka mõistlik, sest lõplik vastutus lapse hariduse eest on lapsevanemal. Omavalitsuse käed jäävad lühikeseks," sõnas Saare.

Saare sõnul toimub aprilli alguses kohtumine haridusministeeriumiga, kuhu peaksid tulema ka Metsküla lapsevanemad.

Metsküla kooli lapsevanemad esitasid apellatsioonikaebuse

Metsküla kool esitas kolmapäeval Tallinna ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse halduskohtu 20. veebruari otsusele, mis ei andnud neile õigust Lääneranna valla vastu algatatud kohtuasjas.

Lapsevanem Silvia Lotmani sõnul on kooliperel koos dokumendid, et esitada need haridusministeeriumile Metsküla erakooli asutamiseks.

Lotman ütles, et paralleelselt erakooli loomisega käivad Metsküla lapsevanemad siiski edasi ka kohtuteed valla vastu, sest nende tegelik eesmärk on saavutada ikkagi Metskülas munitsipaalkooli taastamine. "Leiame, et Lääneranna valla otsus kool sulgeda on ebaseaduslik," sõnas Lotman. Erakool luuakse aga põhjusel, et kohtulahing võtab pikka aega. "Soovime, et meie kool ei oleks enam geriljakool," lisas ta.

Lotman kinnitas ka, et mõne nädala eest kontserdiga Eesti inimestelt kogutud ligi 60 000 eurot läheb kooli tegevuskuludeks mitte kohtukulude katteks.

Lääneranna Vallavolikogu võttis kahe aasta eest vastu otsuse Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamisest, millega otsustas muuhulgas lõpetada Metsküla kooli tegevuse iseseisva asutusena. 15. aprillil 2023 jõustus määrus, millega eemaldati Lääneranna elukohajärgsete koolide loetelust Metsküla kool. Metsküla kooli lapsevanemad vaidlustasid valla otsuse Tallinna halduskohtus, kes jättis Metsküla kooli kaebuse rahuldamata.