Tallinna linnavolikogu liikmed algatasid Kõlvarti umbusalduse

"Ringkonnakohtu otsus Porto Franco kaasuses toob selgelt välja, et Mihhail Kõlvart oli selles korruptsioonijuhtumis osaline. Mõjuvõimuga kauplemises süüdi mõistetud erakonnal ega selle juhil ei saa olla kohta pealinna juhtimises," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.

Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul näitab ringkonnakohtu lahend selgelt, et tänase koalitsiooni jätkamine Tallinnas ei ole võimalik.

"Sotsiaaldemokraatidel on võimalus see muutus tuua. Ei ole ühtegi põhjust, miks peaks lahti jätma "tagaukse" ning toetama Kõlvarti juhitud linnavalitsust. Alternatiiv on olemas. Koalitsioon, mis väärtustab eestikeelset ja ausat linnajuhtimist, on võimalik. Seda võimalust ei tohi käest lasta," sõnas Kase.

"Eesti pealinnas peab kehtima nulltolerants korruptsiooni suhtes ning seetõttu leiame, et on absoluutselt lubamatu, et kriminaalkorras karistatud Keskerakond jätkab Tallinna linnavalitsuses," lausus Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse.

"Me oleme opositsioonierakond ja me ei toeta praegust linnavõimu. Meile ei meeldi, mida ja kuidas tehakse, loomulikult me tahame, et võim muutuks," märkis EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas.

Lisaks Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE fraktsioonide liikmetele kirjutasid umbusaldusavaldusele alla Igor Gräzin Keskerakonnast ning fraktsioonitud Tõnis Mölder ja Taavi Aas.

Kõlvart: Gräzini allkiri umbusaldusavaldusel oli üllatus

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et keskerakondlase Igor Gräzini allkiri Kõlvartile esitatud umbusalduse all oli üllatus. "Ta ütles, et minu suhtes tal ei ole etteheiteid, aga ta näeb igasuguseid riske ja võimalikke negatiivseid stsenaariumeid. Eks igal volinikul on õigus otsustada iseseisvalt, mida ta teeb," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et sotsid on öelnud, et soovivad jätkata koalitsioonis Keskerakonnaga. "Isegi kui lugupeetud Igor Gräzin ei soovi seda koalitsiooni toetada, siis meil on jätkuvalt piisavalt hääli, et see koalitsioon saaks edasi töötada," lausus Kõlvart.

Kui Igor Gräzin peaks lõpuks Kõlvarti umbusaldamise poolt hääletama, siis vastavalt põhikirjale arvatakse ta Keskerakonnast välja.

Kõlvart ütles, et on valmis vastama volikogu liikmete igasugustele küsimustele ja kriitikale.

Klandorf: nelikliidud ei püsi

Keskerakonna liige, endine abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul ei tulnud talle üllatusena Igor Gräzini otsus umbusaldusavaldusele allkiri anda, kuna on juba varem märku andnud, et soovib Kaja Kallase peaministrikohalt lahkumise järel Reformierakonda naasta. Klandorf nimetas Gräzinit tuntud ülejooksikuks.

"Ta on üsna tuntud ülejooksik ühest kohast teise, ta ju vahetas Reformierakonna Keskerakonna vastu, siis ta oli veel kusagil vahepeal. Nii et ta on tuntud selline, kust tuul, sealt meel," kommenteeris Klandorf.

Klandorf tõdes, et kui Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200 soovivad nelikliidu teha, siis ilmselgelt praegune võimuliit laguneb. Samas näitab tema sõnul ajalugu, et nelikliidud ei püsi.

"Seda on nimetatud korra päkapikkude valitsuseks, mis püsis umbes kolm-neli kuud. Nad ei suuda lihtsalt oma ambitsioone rahuldada, ära jagada ja nad mõtlevad, et linna juhtimine on see, et kui siin kõnepulti minna ja rääkida, aga tegelikult linna juhtimine on palju raskem, palju nüansirikkam, ei ole must ja valge," rääkis ta.

"Vaadates, kui mittekorralikud kohalkäimise mõttes volikogus on opositsioonitegelased, siis ma ei arva kunagi, et nad saavad oma hääli kokku ja siis see võimuliit laguneb alati ära. Alati võimuliit ei pea lagunema 40 punkti pealt ära, aga ta võib ka igasuguse pealt laguneda ära, sest nähakse, et mitte midagi ei õnnestu," lisas Klandorf.

"Ja pealegi, kui nüüd liita jälle, siis miks kõik arvavad, et tuleb nelikliit. Võib-olla tuleb hoopis kolmikliit või kaksikliit. Meil näiteks Isamaaga oleks ka 40 häält praegusel juhul, kui veel Gräzin sees on, mida ta on piiratud aja sees siin volikogus, sest ta on asendusliige. Siis on meil ka näiteks EKRE-ga 40 häält koos. Siin võib igasuguseid asju arutada, millegipärast arutatakse ainult ühtepidi," rääkis ta.

Klandorfi hinnangul ei otsi sotsiaaldemokraadid praegu uusi võimuvõimalusi.

"Ma arvan, et sotsid mängivad täna, vaadates, kuidas olukord kujuneb. Ma arvan, et sotsid ei taha sellega ajalukku minna. Ma saan aru, et on vaja EKRE-l ajalukku minna, Isamaal, võib-olla Reformierakonnal, Eesti 200-l – temal pole eelnevalt ajalugu olnud ja ma arvan, et pärast ka ei ole tal ajalugu enam mingisugust – tahavad sellega ajalukku minna, et nad on saanud peale 20 aastat Keskerakonna lihtsalt linnavalitsuse võimult ära. Aga ma arvan, et sotsid on pragmaatilisemad, et nad ei uju nii pilvedes, nad saavad aru, nemad on valitsenud linnas ja nad saavad aru, mis see on," kommenteeris Klandorf.

Umbusalduse täistekst:

Alla kirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea võimalikuks Mihhail Kõlvarti jätkamist Tallinna linnapeana ning avaldavad talle umbusaldust.

Tallinna ringkonnakohus mõistis 18. märtsil 2024. Keskerakonna süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Hillar Teder pakkus läbi Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Ringkonnakohtu kolleegium leidis, et tõendatud on mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruaril 2020. Samuti nähtub ringkonnakohtu hinnangul tõenditest üheselt, et Mihhail Korb tulenevalt oma positsioonist, st olles Keskerakonna peasekretär, omas mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle. Juhtumist selgub, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart oli antud korruptsioonijuhtumiga seotud.

Selles osas on toodud konkreetsed viited:

"Seetõttu kohtus Mihhail Korb Mihhail Kõlvartiga ka 27. veebruaril 2020. Samal päeval andis Mihhail Kõlvart linnavalitsuse ametnikele korralduse viia 5. märtsil 2020 läbi kohtumine Porto Franco esindajatega."

"Prokuröri hinnangul eiras kohus süüdistuskõne p-des 5.1–5.2.3 käsitletud tõendeid, mis näitavad, kuidas Mihhail Korbi ja Mihhail Kõlvarti suhtlus tõi kaasa hinnavaidluse lahendamise."

"Abilinnapea E. V. kinnitas samas vestluses, et ta ei tegele ega pea tegelema selle teemaga. Vaatamata sellele otsustas Mihhail Kõlvart, et Porto Franco esindaja kuulatakse ära ja kohtumine on 5. märtsil."

"Kuigi hinnavaidluse lahendamine oli kestnud pikalt, siis alates Mihhail Kõlvarti sekkumisest toimus see kiirelt."

"Mihhail Kõlvart kinnitas seepeale, et mõistab küsimuse kiireloomulisust. Samal kohtumisel andis linnapea ametnikele suunise tegeleda servituudi hinnaga sisuliselt ja leida varem väljapakutust erinev kompromiss."

Eeltoodu põhjal rõhutavad allakirjutanud, et Mihhail Kõlvarti jätkamine Tallinna linnapeana on moraalselt vastuvõetamatu. Kuigi kohtuotsus ei ole veel lõplik, on ringkonnakohtu otsus piisavalt kaalukas, et algatada linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldus. Oma tegevusega on tema ja Keskerakond õõnestanud linna elanike ja ettevõtjate usaldust Tallinna linna vastu. Eesti pealinnas peab kehtima korruptsiooni suhtes nulltolerants, mistõttu leiame, et on moraalselt vastuvõetamatu korduvalt kriminaalkorras karistatud Keskerakonna jätkamine Tallinna linnavalitsuses.