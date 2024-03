Reede on sajune ja udune

Reedel levivad üle Eesti vihmapilved ning on udune.

Reede öö on pilvine. Mitmel pool sajab vihma, paiguti ka lörtsi ning on tihedat udu. Puhub nõrk lõuna- ja edelatuul, saartel läänekaare tuul ning õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik püsib pilves, saartel ja Lääne-Eestis sajab vihma ning mitmel pool on endiselt udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 7, saartel iiliti 10 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Päeval levib sadu üle maa läänest itta, paiguti võib olla veel ka udu. Lõuna- ja edelatuul pisut tugevneb, puhudes 4 kuni 9, saartel ja rannikul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on kuni 5 kraadi.

Laupäeva öö toob vihma, mis päevaks taandub. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni 4, päevane 2 kuni 8 kraadi. Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi juba mitmel pool ning õhutemperatuur langeb. Samasugust ilma lubab ka uue nädala alguseks.

Öised keskmised kõiguvad -1 ja 0 kraadi vahel, päeva keskmised püsivad stabiilselt 4 kraadi juures.