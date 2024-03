Soome logistikafirma teenib Vene niklit vedades suurt raha

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et kuigi streigi tõttu on riigis kaubaliiklus häiritud, siis logistikafirma Nurminen Logistics teenib endiselt suurt raha, kuna veab Soomes Venemaa niklit ja väetist. Nurminen Logisticsi omanike hulgas on ka Soome suurim pensionifirma.

Moskva jätkab sõjalist tegevust Ukrainas, kuid samal ajal liigub Venemaa väetis ja nikkel raudtee kaudu Soome. Venemaa nikkel ja väetis pole sanktsioonide all, seetõttu on nendega kauplemine endiselt tulus äri.

Hiljuti algas Soomes aga suur streik, mis mõjutab ka riigi eksporti ja kaubaliiklust. Streik kestab vähemalt märtsi lõpuni, kuid Vene nikli ja väetiste sissevedu jätkub.

Yle selgitas seetõttu välja, milline firma nüüd sellise transpordiäriga tegeleb. Selgus, et selleks on transpordi- ja logistikateenuseid pakkuv kontsern Nurminen Logistics. Firma tegeleb kaubavedudega Soomes ja välismaal.

Soomes toimuvad nikli ja väetise veod Vainikkala piiripunkti ja Harjavalta vahel. Nende vedude eest vastutab Nurminen Logisticsi tütarfirma North Rail. See tütarettevõte asutati 2023. aasta talvel. Varem tegeles selliste vedudega Soome riiklik raudteefirma VR, mõnda aega vastutas transpordi eest Eesti riigile kuuluv Operail.

Nurminen Logistics jätkab ka streigi ajal vedusid, kuna veab kriitilise tähtsusega toorainet. Firma tegevus on kooskõlas Soome seadustega, kuna liigitub vajaliku töö alla.

North Raili suurim omanik on selle emafirma Nurminen Logistics, millele kuulub 79,8 protsenti ettevõttest. Ülejäänud 20,2 protsenti kuuluvad investoritele.

Üks nendest investoritest on Nurminen Logisticsi tegevjuht Olli Pohjanvirta. Temale kuuluv Railcap omab North Railist 10,1 protsenti. Yle kirjutab, et ülejäänud 10,1 protsenti North Railist kuulub firmale Fagernäs Invest.

Railcap on Soomes tegutsev investeerimisfirma, mis varem tegutses Ruscapi nime all. Pohjanvirta tunneb ise Venemaad hästi, kuna tema asutatud advokaadibüroo tegutses Venemaal kuni 2006. aastani.

Pohjanvirta on veel Helsingis tegutseva finantsfirma Norte Capital juhatuse liige. Selle ettevõttega on seotud ka Venemaa taustaga Soome kodanikud.

Nurminen Logisticsi suurimad omanikud on Suka Invest ja pensionifond Ilmarinen. Pensionifondi esindaja ütles, et Ilmarineni jaoks on oluline, et neile kuuluvad firmad järgiksid sanktsioone.

Nikkel on kriitilise tähtsusega tooraine, EL peab seda vajalikuks rohelise ülemineku jaoks. Nikkel jõuab Venemaa metallifirma Norilsk Nikel Soomes asuvasse Harjavalta tehasesse. Norilski suurim omanik on kuulus oligarh Vladimir Potanin, kelle tähelend algas juba 1990. aastate alguses.