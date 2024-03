Taipei teatel koolitavad USA eriväelased Taiwani sõdureid

Taiwani ametnikud tunnistasid, et USA saatis eriväelased Taipei kontrolli all olevatele saartele ja nad koolitavad seal Taiwani sõdureid.

Taiwani kaitseminister Chiu Kuo-cheng kinnitas teateid, et USA eriväelased koolitavad Taiwani sõdureid. Varem on meedias läbi käinud teated, et USA eriväelased paiknevad Kinmeni ja Penghu saartel. Minister siiski ei täpsustanud, millistel saartel USA eriväelased tegutsevad, vahendas The Times.

"Sõjaväes võib esineda mõningaid puudujääke ning seetõttu on oluline suhelda nendega, kes on meie vastu sõbralikud," rääkis Chiu Kuo-cheng.

Pentagon pole kinnitanud USA erivägede lähetamist Taiwanile. Ajaleht The Times kirjutab, et aruanded näitavad siiski, et USA eriväelased koolitavad oma Taiwani kolleege kasutama drooni Black Hornet.

Chiu Kuo-cheng tunnistas, et USA-ga tehakse koostööd, et mõista nende tugevusi, millest Taiwan saaks õppida. Taiwanil muretsetakse üha rohkem Hiina ohu pärast, sest Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks.

USA India ja Vaikse ookeani piirkonna juht admiral John Aquilino ütles kolmapäeval kongressi kuulamisel, et Hiina Rahvavabastusarmee (PLA) on valmis Taiwani ründama 2027. aastal.

"Kõik märgid viitavad sellele, et PLA täidab president Xi Jinpingi eesmärgi olla valmis Taiwani ründama 2027. aastaks," ütles Aquilino.

Aquilino ütles, et Hiina ja Venemaa omavahelised suhted ja nende koostöö teiste "vaenulike" riikidega, nagu Põhja-Korea, kujutavad endast üha suuremat väljakutset.

Kompartei väidab samas, et eelistab rahumeelset Hiina taasühendamist. Samas pole Peking nõus sellega, et Taiwan võiks välja kuulutada oma iseseisvuse.

Taiwani asustasid hiinlased 17. sajandil, kui Mandri-Hiinas oli võimul Qingi dünastia. Hiljem vallutas saare Jaapan, pärast 1945. aastat liitus Taiwan taas Hiinaga. Toona Hiinat valitsenud Kuomintang sai aga kodusõjas Mao Zedongi juhitud kommunistide käest lüüa, Kuomintangi juhid põgenesid Taiwanile.

Seejärel on Taiwan olnud sisuliselt iseseisev saareriik. Selle ametlik nimi on Hiina Vabariik ning see riik hõlmab Taiwani saart ja selle lähedal asuvaid väiksemaid saari. Nende saarte hulka kuulub ka Kinmen.

Kinmen ja seda ümbritsevad väiksemad saared asuvad Taiwanist umbes 140 kilomeetri kaugusel. Hiina Fujiani provints jääb Kinmenist umbes viie kilomeetri kaugusele.