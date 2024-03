Tanel Kiik: sotsid pole otsustanud, kas umbusaldavad Kõlvartit

Tanel Kiik rääkis, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on Tallinnas keerulises positsioonis.

"Ühes küljest on mitmed argumendid, mis ütlevad, et tänane linnavõim, koostöö keskerakonnaga on muutunud varasemast veel keerulisemaks. Eeskätt pean silmas värsket ringkonnakohtu otsust. Teisalt, kes tahab vastu argumenteerida ütleb, et see kohtuotsus pole veel jõustunud. Ja et nelja või viie partneriga linna valitsemine on keerulisem kui kahe partneriga," ütles Kiik.

Ta lisas, et erakond peab esmaspäeval selgusele jõudma. "Nagu ütles meie fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski – kui meil on otsused olemas, siis me neid ka loomulikult avalikkusega kommunikeerime," lausus Kiik.

Kiik rääkis, et SDE positsiooni kujunemine võtab kauem aega, kuna sotsiaaldemokraatide otsusest sõltub, mis linnavõimust saab. "Opositsioonil on lihtne. Opositsioon ütleb, et umbusaldame. Keskerakond ütleb, et toetame. Ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on siin kaalukeeleks," ütles Kiik.

Tanel Kiik läheb Tallinna linnavalitsuse volikogu istungile, kus toimub Mihhail Kõlvarti vastane umbusaldushääletus. Teiste erakonnaliikmete osavõtu kohta kokkulepet tehtud ei ole.

Tanel Kiik ütles, et ei avalda läbi meedia enda isikliku seisukohta, kas toetab Tallinnas koalitsiooni jätkamist.

"Ma ei ole kindlasti esimene piltikult öeldes Keskerakonna kukutaja, mul ei ole mingit soovi erakonnale nii-öelda ära teha või linnapead vahetada. Aga teisalt näen ma väga hästi neid riske," sõnas Kiik.

Kiige hinnangul näitavad suundumused Keskerakonnas, et sotsid võtavad Tallinnas juhtiva rolli hiljemalt aastaks 2025.

"Suundumused näitavad, et hiljemalt 2025. aastal Sotsiaaldemokraatlik Erakond võtab Tallinna linnavalitsuses juhtiva rolli. Ja selle nimel ma kindlasti töötan," lausus Kiik.

Kiik rääkis, et on riskid, et Keskerakonna miljoni euro suurune trahviraha võib tõugata erakonna liikmeid raha mitteseaduslikult hankima.

"Ajalugu kinnitab, et neid juhtumeid kahjuks on olnud. Eks neid on kõigil erakondadel olnud. Võimulolek suurendab seda riski. Kui erakond on suures opositsioonis, nii riigis kui linnavolikogus või teda üldse seal pole, siis keegi ei tule talle midagi pakkuma," ütles Kiik.

Ta lisas, et ka ajal, kui tema oli Keskerakonnas, esines juhtumeid, kus hangiti raha ebaseaduslikult. "Meie ajal loomulikult oli neid juhtumeid, oli liikmeid kes erakonnast selle tõttu välja arvati. Siis korruptsiooni kahtlustuse tõttu," sõnas Kiik.

Tanel Kiik kinnitas, et temal Porto Franco juhtumiga seost ei ole, kuid lisas, et Mihhail Kõlvartil tuleb Porto Francoga seoses vastuseid anda. "Lugedes seda kohtuotsust, seal figureerib üle 130 korra linnapea nimi. Seal ei ole minu nime sees. Neid vastuseid tuleb anda tegelikult Mihhail Kõlvartil," lausus Kiik.

Kiik ei pea Tallinna linnavalitsuses tõenäoliseks koalitsiooni, kuhu kuuluvad SDE ja EKRE.

"Ma ei pea tõenäoliseks, et Sotsiaaldemokraatilik Erakond EKRE-ga linnas võimu teostama hakkaks. Pigem on küsimus selles, kas need alternatiivid on toimivad ka ilma EKRE-t kaasamata," sõnas Kiik.