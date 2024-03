Martin Mölder: Reformierakonnas toimuvad märgilised sündmused

Martin Möldri sõnul on Andrus Ansipi otsus europarlamendi valimistel mitte kandideerida märgiline moment Reformierakonna ajaloos.

"Kindlasti on tegemist väga märgilise momendiga. See ju ei tähenda ainult seda, et Ansip ei kandideeri nendel valimistel. Tema sõnum oli, et ta lahkub üleüldse aktiivsest poliitikast, et ta enam mitte kuskile ei kandideeri," lausus Mölder.

"Ma arvan, et see on sümboolne hetk Reformierakonna jaoks. See ütleb meile, et Reformierakond 2024 ei ole sama, mis oli Reformierakond 2014. Ja kaugeltki mitte seesama, mis oli Reformierakond 1994. Näeme siin võib-olla täiesti uue ja teistsuguse Reformierakonna kujunemishetke," sõnas Mölder.

Mölder arvas, et Ansipi kandidatuurist loobumise tõttu kaotab Reformierakond Euroopa Parlamendis ühe mandaadi. "Praeguse seisuga Urmas Paet on küll võimeline tegema nendel valimistel väga hea tulemuse, aga temast üksinda ei piisa, et Reformierakonnale kaks kohta europarlamendis garanteerida," lausus Mölder.

Mölder ütles, et Reformierakond saab veel olukorra päästa. "Reformierakonna ridades on potentsiaalseid häältemagneteid palju. Kõik sõltub sellest, kuidas erakond nad nüüd nii-öelda valijate jaoks sellesse Euroopa Parlamendi valimiste konteksti paigutab," sõnas ta.

Mölder selgitas, et Paet ja Ansip olid valijatele tuttavad nimed seoses Euroopa Parlamendiga. Kui eurovalimistel peaks aga kandideerima mõni sisepoliitikas tuntud inimene, ei pruugi valijad teda europarlamendi saadikuna toetada. "Spekuleerida siin on väga keeruline. Me peame selle erakonna nimekirja otsuse ära ootama," sõnas Mölder.

Pärast Ansipi lahkumist tugevneb erakonnas Kallase positsioon, kuid erakond ise nõrgeneb, ütles Mölder. "See positsioon võib olla tugevneb, aga erakond üleüldiselt tugevamaks, vähemalt lühikeses ajalises perspektiivis, ei saa," lausus ta.

Möldri sõnul kasvab Reformierakonnas sisepinge, kui erakond saab europarlamendi valimistel ühe mandaadi. "Pinget see kindlasti tekitab. Võib-olla see tõenäosus, et Kaja Kallas liiguks kuhugi Euroopasse selle tõttu ei kasva. Mulle tundub, et ta on üpriski selgelt mõista andnud, et ta tahaks jätkata Eesti sisepoliitikas," ütles Mölder.

"Euroopa Parlamendi valimised on esimene tõsine proovikivi pärast eelmisi Riigikogu valimisi. Järgmine proovikivi on kohalikud valimised ja siis juba tulevad uued riigikogu valimised," sõnas Mölder.

Ta selgitas, et kui Reformierakonna toetus püsib riigikogu valimiste kontekstis madal, siis tekivad erakonnas sisepinged.

Mölder: EKRE ja Isamaa Euroopa Parlamendi valimisnimekirjad olid ootuspärased

"Erakonna nimekirjad tulid üldjoontes täpselt sellised, nagu võis oodata. Seal olid mõlema erakonna puhul mõned tuttavad nimed ja mõned uued nimed," kommenteeris Mölder Isamaa ja EKRE europarlamendi valimisnimekirju.

Mölder ütles, et oli üllatav, et EKRE esinumbriks on Martin Helme, mitte Jaak Madison.

"Miks ta üllatav on, on sellepärast, et me teame, et Jaak Madisoni populaarsus europarlamendi valimistel on oluliselt suurem kui Martin Helme populaarsus. Ning Jaak Madison kindlasti on see, kes EKRE sees teeb kõige parema tulemuse," lausus Mölder.

Ta lisas, et Helme kandidatuur aitab natukene lisahääli koguda.

"Mis puudutab Isamaa nimekirja, siis teadsime, et Riho Terras saab esinumbriks ja et Urmas Reinsalu kandideerib. Teadsime, et Jüri Ratas kandideerib – siin üllatusi ei olnud," ütles Mölder.