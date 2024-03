Tallinna reaalkool ja Westholmi kool kolivad remondi ajaks Harju tänavale

Tallinn rendib neljaks aastaks, mil kaks kooli on remondis, Harju KEK-ile kuuluva endise MKM-i hoone Harju tänaval. Kuus maksab linn üüri üle 50 000 euro.

Tallinna linnavalitsus saatis volikokku eelnõu, mille järgi rendib Tallinn järgmised neli aastat kahe kooli asenduspinnana Harju tänaval asuvat endist majandusministeeriumi hoonet, mille praegune omanik on Harju KEK.

Tallinnas hakatakse ühel ajal ehitama juurdeehitist nii reaalkoolile kui ka Westholmi gümnaasiumile. Kuivõrd asenduspinda linnale kuuluvatest hoonete seast ei leitud, kuulutati välja hange, ütles Tallinna haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala.

Rannala sõnul kaaluti võimalust, et õpilased saaksid siiski mõlema kooli peahoones õppetööd remondi ja ehituse ajal jätkata, kuid kuivõrd tööd on suured ja korralikult uuendatakse ka olemasolevate hoonete erinevaid süsteeme, siis ei osutunud see võimalikuks.

Rannala märkis, et ärikinnisvara on turul palju, kuid kuivõrd õppetööks on vaja üsna spetsiifilist ruumide jaotust, otsustati endise ministeeriumihoone kasuks.

Volikogu eelnõu järgi maksab Tallinn kuus hoone omanikule 47 900 eurot, lisaks käibemaks, ning üürileandjal on õigus üüri suurendada alates 1. septembrist 2025 eelneva 12 kalendrikuu tarbijahinnaindeksi muutuse võrra, kuid mitte rohkem kui 2,5 protsenti.

Rannala sõnul on plaan üürida ruumid neljaks aastaks.

Reaalkoolile hakatakse juurdeehitist ehitama sel suvel, Westholmi gümnaasiumi uue hoone ehitus peaks algama 2025. aastal.