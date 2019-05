Tallinna vanalinnas Harju tänaval asuva asuva endise majandusministeeriumi maja ostis kinnisvarafirma AS Harju KEK. Tehingu hinda ja plaane hoone kasutuse osas ettevõte veel ei avalda.

"Võtame mõtlemiseks aega, sõlmisime tehingu alles eelmisel nädalal," ütles ERR-ile AS Harju KEK tegevjuht Janek Lehtmets. "Praegu on kõik lahtine, hakkame alles kontseptsiooni välja töötama ja sooviks on luua linnaruumi väärtuslik keskkond."

Ministeeriumi endise hoone müüjaks oli enampakkumisel Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Tehingu täpset hinda osapooled ei avalikusta, kuid uudisteagentuuri BNS andmetel oli selleks kuus miljonit eurot.

Lepingu sõlmis RKAS Harju KEK-ile kuuluva osaühinguga H11.

Tallinna vanalinnas aadressil Müürivahe 1/Harju 11 asuva kinnistu pindala on 1976 ruutmeetrit. Hooned on esmaselt kasutusele võetud 1957. aastal ning need asuvad muinsuskaitsealal.

Tallinna linnaplaneerimise amet on seisukohal, et välistatud on juurde- ja pealeehituste lisamine ning uute vintskappide või katuseakende rajamine Harju ja Müürivahe tänava poolsetele katuseosadele.

Hoonete ümberehitamiseks ja restaureerimiseks tuleb ameti muinsuskaitse osakonnas kooskõlastada muinsuskaitse eritingimused.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kolis ministeeriumite ühishoonesse kesklinnas Pärnu maanteel.