Allikad: Venemaa suurendas Valgevene bensiini importi

Venemaa on suur naftariik ja tarnis varem rahvusvahelistele turgudele ka bensiini. Ukraina ründab aga Venemaa naftataristut ning Venemaa peab nüüd autokütust importima.

Moskva kiitis juba veebruari lõpus heaks bensiini ekspordikeelu, mis algas 1. märtsil ja kestab pool aastat. Venemaa kehtestas ka mullu sügisel ajutised piirangud bensiini ja diislikütuse ekspordile, põhjendades seda vajadusega stabiliseerida siseturgu.

Venemaa pöördus seetõttu Valgevene poole ka eelmisel aastal, kui riiki tabas autokütuse puudus. Tänavu on Venemaa taas suurendanud bensiini importi Valgevenest ning märtsi esimesel poolel ulatus see ligi kolme tuhande tonnini. Veebruaris oli see veel 590 tonni, jaanuaris neid tarneid polnud, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed uudisteagentuurile Reuters.

Valgevene tahab samas eksportida oma bensiini rahvusvahelistele turgudele. Seetõttu võib Venemaa suurendada toornaftatarneid Valgevenesse.

Valgevenes on kaks naftatöötlemistehast, tehased on kavandatud töötlema aastas 12 miljonit tonni toornaftat. Praegu aga rafineeritakse seal aastas üheksa miljonit tonni toornaftat, pole veel selge, kas Valgevene suudab vajadusel ka tootmist suurendada.