Pühapäeval on Lõuna-Eestis ligi 20 kraadi sooja

Pühapäev on olulise sajuta ja soe, Lõuna-Eestis võib temperatuur ulatuda 20 kraadi lähedale. Soe toob Eestisse ka Sahara kõrbe tolmu.

Pühapäeva öö on muutliku pilvisusega, ent suurema sajuta. Laialdaselt on udu ja tibutada võib ka uduvihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too. Mitmel pool püsib udu. Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb, puhudes 3 kuni 9, saarte rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on kuni 5 kraadi.

Ka päev on olulise sajuta. Õhtul võib küll Lõuna-Eestis kohati hoovihma tulla ja olla äikest. Tuul puhub idakaarest 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 16, Lõuna-Eestis kuni 19 kraadi, rannikul kohati aga kõigest 5 kraadi.

Pühapäeval jõuab koos soojaga Eestisse ka suurem kogus Sahara kõrbe tolmu, mis tähendab, et taevas võib seetõttu hägusaks tõmbuda ning päikesetõus ja päikeseloojang võib olla tavapärasest erksam.

Kui uue nädala kaks esimest päeva tulevad veel kevadiselt soojad – öised keskmised püsivad 8 kraadi juures ning päeva keskmine on esmaspäeval 17 kraadi, teisipäeval 13 kraadi, siis sealt edasi muutub ilm järsku.

Teisipäevase saju järel pöördub õhuvool taas põhja ja Eestisse jõuab külm õhk. Kolmapäeval langeb öine keskmine temperatuur +1, päevane +3 kraadile, Ida- ja Kagu-Eestis sajab lörtsi ja lund, mis õhtuks lakkab. Neljapäeval langeb õhusoe veelgi.