Ökonomist: palgad kasvavad jätkuvalt hindadest kiiremini

Eesti hinnatase liigub aasta-aastalt lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Eelmise aasta seisuga olid Eesti hinnad 94 protsenti Euroopa Liidu keskmisest. Varasema aastaga võrreldes liikusid Eesti keskmisele pisut lähemale, kuid suurem hüpe toimus üle-eelmisel aastal, kui Eesti oli euroliidu hinnatõusuliider peaaegu 20-protsendilise inflatsiooniga.

Endiselt on mitmed teenused Eestis tunduvalt soodsamad kui Euroopa Liidus tervikuna, näiteks haridus, tervishoid ja transport. Samas on Eestis väga kallid riided, mis on 18,6 protsenti EL-i keskmisest kallimad. Sellega on Eesti Taani ja Tšehhi järel kolmas. Aga ka toit on Eestis keskmisest selgelt kallim ehk 9,3 protsenti kallim. Soomest jäävad Eesti hinnad napilt maha. Euroopa Liidu keskmisest kallimad on Eestis muu hulgas ka sideteenused.

Pühapäeval viimaseid pühadeoste teinud inimesed rääkisid, et hindade kasv paneb kokku hoidma.

"Toiduaineid pole täna ostnud," ütles Arvo, kelle pühadelaud on tänavu varasemast tagasihoidlikum.

Samuti jälgitakse senisest rohkem kampaaniapakkumisi.

"Mingisugused pakkumised, jälgime, jah," ütles Kleelia.

"Ikka ostad kvaliteetsemat kaupa siis, kui soodsamalt saab. Iga on selline, et juba enam-vähem kõik on olemas ja ei olegi vaja palju," rääkis Toomas.

Soomes elavad eestlased rääkisid, et teevad oma ostud nüüd juba pigem Soomes, sest hindades suurt vahet ei ole.

"Odavam küll ei ütleks, et on. Juba sama hind, kui mitte kallim ikkagi," rääkis Karin Eesti hindadest. "Nüüd söögid ja asjad tulevad pigem sealt Soome poolt."

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et hinnatõus on peatumas ning palgad on hakanud kasvama isegi kiiremini kui Euroopas keskmiselt.

"Tõsi, me ei ole järele jõudnud sellele ostujõu tasemele, mis oli enne seda, kui suur hinnatõus algas 2021. aasta suvel – sinna me ei ole järele jõudnud ja sinna läheb veel aega, kui me järele jõuame," rääkis ta.

"Aga praegu me oleme uuesti taas rikkamaks saamas. Palgad kasvavad kiiremini kui hinnad ja see on kindlasti jätkumas. Hinnad on meil keskmisele järele jõudnud, palgad ei ole järele jõudnud. Palgakonvergents on jätkuvalt käimas ja palgad kasvavad kiiremini kui Euroopas tervikuna," ütles Uusküla.