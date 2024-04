Valitsus võib juba tänavu väikeinvestoritele riigi võlakirju pakkuda

Mullu septembris emiteeritud 12-kuuliste võlakirjadega võrreldes oli selle nädala teisipäevaste võlakirjade intress langenud 4,1 protsendilt 3,6 protsendile. Madalam oli ka kuuekuuliste võlakirjade intress.

"Soodsam on see eelkõige sellepärast, et euribori tase on langenud. Oksjonite tulemus on alati olnud see, et lühiajaliste võlakirjade intress on olnud madalam või väga euribori lähedane. Palju sõltub euribori arengutest," selgitas rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.

Soodsalt mõjub ka Eesti suhteliselt väike riigivõlg.

"Kui nüüd nalja visata, siis meie tundume investorite meelest ehk atraktiivsemad oma väikese majandusega kui näiteks Itaalia vaatamata sellele, et Itaalia on maailma seitsmes majandus. Meie saame laenu täna odavamalt," ütles Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel.

Tema hinnangul pole investeeringuteks laenu võtmises midagi hullu.

"Tegelikult võlakoorma kasvatamine mingi väga hull asi ei ole, sest ilmselt räägime pikas perspektiivis negatiivsetest reaalintressidest, kus inflatsioon on laenuhinnast kõrgem ja aitab seda laenu tagasi maksta," selgitas ta.

Teisipäeval võetud laen läheb osalt riigieelarve puudujäägi katmiseks, osalt vanade laenude refinantseerimiseks.

"Kindlasti osaliselt see läheb lõppevate võlakirjade refinantseerimiseks. Märtsis lõppesid samasugused lühiajalised võlakirjad, mis olid emiteeritud eelmise aasta kevadel ja sügisel," ütles Luurmees.

Kui seni on Eesti riigivõlakirjad olnud suunatud institutsionaalsetele investoritele, siis peagi on neid võimalik omandada ka üksikinvestoritel.

"Me praegu sellega tegeleme, et teha investeerimine riigivõlakirjadesse väikeinvestorile lihtsamaks tulevikus – kas siis emiteerida mingi spetsiaalne eraldi võlakiri selle jaoks. Ma loodan, et äkki veel selle aasta jooksul midagi," ütles Luurmees.

Nõudlust sellistele lühiajalistele võlakirjadele ilmselt oleks.

"Kui mõelda, kuivõrd oleks 10-aastane võlakiri Eesti investorile meeltmööda, siis ma kardan, et loodetakse, et need võlakirjad tuleks just lühemasse otsa. Ettevõtja või investori enda seisukohalt 10 aastaks raha lukku panna umbes kolme-nelja protsendi juures, mis see tootlus võiks olla, on natuke entusiastlikult oodatud. Aga panna pooleks, üheks või kaheks aastaks, see oleks kindlasti rohkem oodatud investorite poolt," rääkis SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.