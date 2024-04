USA tööturu seis osutus oodatust paremaks

USA-s loodi märtsis 303 000 uut töökohta, mis on ennustatust oluliselt suurem näitaja, näitavad reedel avaldatud andmed. Tegemist on hea uudisega USA presidendile Joe Bidenile, kes maadleb madala reitinguga kõigest seitse kuud enne USA presidendivalimisi. Samuti vihjab tööturu hea seis, et USA föderaalreserv ei pruugi lähiajal intressimäärasid langetada.

Reedel USA tööministeeriumi avaldatud näitaja on palju suurem kui Reutersi küsitletud analüütikute ennustatud 200 000 uue töökoha loomine. Samuti loodi märtsis USA-s rohkem töökohti kui jaanuaris või veebruaris, kirjutab Financial Times.

Ka töötuse määr langes 3,8 protsendile veebruarikuu 3,9 protsendilt.

Oodatust parem tööturustatistika avaldas mõju investorite ootustele intressimäärade langetamise suhtes. Nüüd ennustab ainult 60 protsenti investoreid, et föderaalreserv langetab intressimäärasid juba juunis. Enne reedeste andmete avaldamist panustas juunikuus intressimäärade langetamisele üle 70 protsendi investoritest.

"Föderaalreserv ei langeta muidugi intressimäärasid nii kiiresti, kui tööturg on nii tugev ja järgmise nädala baasinflatsiooninäitaja on eeldatavasti kõrge," ütles ING panga peaökonomist James Knightley.

Tööturu tugevus on heaks uudiseks ka demokraadist presidendile Joe Bidenile. Küsitluste järgi ei usalda veel enamus valijaid teda majandusküsimustes, suuresti Bideni esimestel valitsemisaastatel kasvanud inflatsiooni tõttu. President ise rõhutab, et tema ametiaja jooksul loodi riigis üle 15 miljoni töökoha.

"Tänane aruanne on Ameerika tagasituleku verstapost. Need on 15 miljonit inimest, kel on väärikus ja austus, mis kaasneb palgalipikuga," ütles Biden enne oma visiiti Baltimore'isse, kus eelmisel nädalal hukkus sillavaringus kuus inimest.

Enim kasvas töökohtade arv tervishoius, majutuses, ehituses ning valitsussektoris. Ka keskmine palk ja nädalas töötatud tundide arv jätkasid tõusu.

"USA tööturu märkimisväärne tugevus, inflatsiooni kangekaelne püsimine ning finantsolukorra jätkuv leevenemine õõnestab argumenti intressimäärade viivitamatu langetamise kasuks," ütles Cornelli Ülikooli majandusprofessor Eswar Prasad.