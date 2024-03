Keskerakond nuputab, kuidas tugev eurovalimiste nimekiri kokku saada

Ott rääkis, et piirkonnad ja osakonnad peaksid märtsi viimase nädala alguseks oma ettepanekud esitama ja siis tuleb teema arutlusele juhatuses, mis ka nimekirja kinnitab. "Tõenäoliselt märtsi lõpus või aprilli alguses peaks olema need arutelud peetud ja nimekirjad kinnitatud," lausus Ott.

Piirkonnad hakkavad kandidaate esitama järgmise kahe nädala jooksul.

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ütles, et partei on praeguseks valinud välja umbes 20 nime, kellest võiks potentsiaalselt valimisnimekirja kandidaadid saada. Belobrovtsev ise ei ole kandideerimist veel otsustanud.

Ott rääkis, et Keskerakonnal ilmselt üle kahe mandaadi valimistel saada võimalik ei ole.

ERR küsis Otilt, millist mõju omab nimekirja kokku panemisele hiljutine pereheitmine, mille käigus lahkus Keskerakonnast mitu tipp-poliitikut.

Jaanuari algul lahkusid Keskerakonnast riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Tanel Kiik, Jaak Aab, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu. Jaanuari lõpus lahkus Keskerakonnast ka Keskerakonna endine esimees ja kunagine peaminister, riigikogu teine aseesimees Jüri Ratas, kes liitus erakonnaga Isamaa. Veel lahkusid Keskerakonnast Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder, kes liitusid Isamaaga. Samuti lahkus Maria Jufereva-Skuratovski, kes liitus Reformierakonnaga.

Oti sõnul Keskerakonnal sellega seoses nimekirja kokku panemisega raskusi ei ole.

"Ma ei paneks siis küll mingit võrdusmärki vahele. See kui tugev see nimekiri oleks olnud enne ja kui tugev see on praegu, siis siin me võime oletada, aga siin me ei saa kunagi teada. Ma arvan, et Keskerakonnas on väga tugevaid inimesi, väga tugevaid poliitikuid, kes kõnetavad meie valijaid. Ja siinkohal ma olen kindel, et see pereheitmine, mis meil oli, on andnud ka tegelikult sellist tugevust ja tahet panustada juurde. Just nende seas, kes on erakonna nimel valmis tööd tegema ja ma siin usun küll, et selles osas erakond kaotanud ei ole," vastas Ott.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson jäi küll Keskerakonda alles, ent on teatanud, et tema Euroopa Parlamendi valimistel ei kandideeri.

"Kõik tipp-poliitikud, kes Keskerakonnal on, on kandideerimise mõttes ju väga olulised ja Kadri Simson on tuntud poliitik ja praegu väga kõrgel kohal Euroopas. Ma arvan, et igaüks mõistab, et kui Kadri ei kandideeri, siis peavad selle töö ära tegema need tublid inimesed, kes meil on erakonnas," kommenteeris seda Ott.

Potentsiaalsed kandidaadid on igapäevaselt avalikkuse ees

ERR palus Otil siiski mõned nimed nimetada, kes potentsiaalselt Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimisnimekirjas võiks olla.

"Ma arvan, et need inimesed on tegelikult avalikkuse ees igapäevaselt olemas. Ja me teame nii meie fraktsiooni liikmeid kui ka juhtkonda. Eks need on need samad inimesed, ega seal rohkem kuskilt kõrvalt ei ole. Need, kes on piirkondade juhid, need, kes on riigikogu fraktsioonis ja need, kes on erakonna juhatuses," lausus Ott.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni kuuluvad Andrei Korobeinik, Vadim Belobrovtsev, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Aleksei Jevgrafov, Aleksandr Tšaplõgin ja Lauri Laats.

Keskerakonna juhatusse kuuluvad Mihhail Kõlvart, Lauri Laats, Jana Toom, Jaan Toots, Anneli Ott, Vadim Belobrovtsev, Ester Tuiksoo, Andrei Korobeinik, Erki Savisaar, Vladimir Svet, Marika Tuus-Laul, Mihkel Undrest, Gert Üprus-Tarn ja Valentina Bortnovski.

ERR küsis keskerakondlaste käest kandideerimise kohta

Juhatuse liige ja volikogu esimees Erki Savisaar ütles ERR-ile, et on valmis kandideerima kui ta mõne piirkonna poolt üles seatakse. Savisaar ütles ka, et valituks osutumise korral läheks ta ka kindlasti Brüsselisse.

Narva linnapea Jaan Toots ei soovinud ERR-ile veel kinnitada, kas ta kandideerib, aga ta ei välistanud seda. "Me arutame nimekirja läbi ja siis otsustame," ütles ta.

Riigikogu liikmele Aleksei Jevgrafovile tuli ERR-i küsimus kandideerimise kohta üllatsuena. "Mina arvan, et mu tänane seisukoht on, et ma ei kandideeri. Minu tunnetus on see, et ma pigem ei kandideeriks. Selleks on veel liiga vara, mul on veel vaja Eestis palju tööd teha," lausus Jevgrafov.

Hiljuti Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimeheks valitud Lauri Laats ei ole veel otsust langetanud. "Ma arutan seda kõigepealt perekonnaga. Veel ei ole otsust olemas," sõnas Laats.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik arvas, et ta pigem ei kandideeri. "Euroopa Parlamendi valimised ei ole täna minu valimised. Pigem keskenduks tööle Eestis. Tallinna linnavalitsuses abilinnapeana on mul päevad tihedad. Täna Euroopa Parlamenti kandideerida edukalt ei ole veel see aeg," ütles Terik.

Keskerakonna juhatuse liige ja Põlvamaa piirkonna juht Ester Tuiksoo ütles, et kui talle selline ettepanek peaks tehtama, siis ta kaalub kandideerimist.

Riigikogu fraktsiooni liige Andrei Korobeinik ütles samuti, et ta ei kipu Euroopasse. "Ma ei põle sellest soovist. Ma olen riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, palju teemasid on laual," sõnas Korobeinik.

Samuti fraktsiooni kuuluv Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et tema ei ole otsust veel teinud, aga ta ei välista seda.

Kindlasti kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel Jana Toom, seda kinnitas ka Anneli Ott. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on öelnud, et on valmis vajadusel kandideerima. Anneli Ott ütles veel, et enda kandideerimise kohta ei ole ta veel otsust langetanud.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on Eestis 3. juunist 9. juunini.