USA hoiatas Iisraeli Iraani peatselt algava rünnaku eest

Vastavast USA ja teiste lääneriikide luureametite järeldustest teatasid väljaandele Bloomberg mitmed asjaga kursis olevad inimesed.

Rünnak võib allikate sõnul leida aset loetud päevade jooksul ning Iraan sihiks selle käigus täppisrakettidega Iisraeli valitsusasutusi või militaarrajatisi. Ühe anonüümseks jääda soovinud inimese sõnul on küsimus ainult rünnaku ajastuses, mitte selles, kas see leiab aset.

USA ametnikud aitavad Iisraeli, jagades sellega luureinfot, ütlesid allikad. Iisraeli ametnikud ütlesid liitlastele, et nad ootavad selle rünnaku toimumist enne maapealse operatsiooni alustamist Gaza lõunaosas asuvas Rafah' linnas.

Kuigi USA president Joe Biden on kritiseerinud Iisraeli operatsiooni Gazas ning on korduvalt kutsunud üles relvarahu sõlmimisele, lubas Biden kolmapäeval, et USA pühendumus Iisraeli julgeolekule on "kaljukindel". Seega saab Iisrael loota Iraani rünnaku korral USA abile.

USA ja mitme teise lääneriigi luureinfo järgi ei pruugi Iraani või selle toetatud rühmituste rünnak leida aset Iisraeli põhjaosas, millele on kuude kaupa suurtüki- ja droonirünnakuid teinud Teherani üks peamisi liitlasi piirkonnas, Liibanoni rühmitus Hezbollah.

Iisraeli ametnikud on nõus selle hinnanguga ning nad on avalikult lubanud, et Iraani rünnaku korral on Iisrael valmis ründama Iraani territooriumi.

Välisriikide diplomaatilised esindused Iisraelis on juba valmistamas ette võimalikuks Iraani rünnakuks, kuigi seni pole märke, et ühegi riigi saatkond plaaniks kohest evakueerumist. Ka Iisraeli enda saatkonnad teistes riikides võivad osutuda Iraani tulevase rünnaku sihtmärgiks.

Pole selge, kas Iraani võimalik rünnak tähendaks Lähis-Ida konflikti laienemist kogu piirkonnale või täiemahulise Iraani-Iisraeli sõja algust, ütles üks asjaga kursis olevatest inimestest. Iraani otsene rünnak mõnele Iisraeli linnale oleks esimene ajaloos ning see tooks kindlasti kaasa konflikti eskaleerumise.

Brenti nafta hind ületas uudise avalikustamise järel 90 dollari piiri. Aasta algusest on toornafta hind tõusnud 16 protsenti ning pingete teravnemine Lähis-Idas võib hindu veelgi tõsta.