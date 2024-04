Valge Maja: me ei taha näha Lähis-Ida kriisi eskaleerumist

"Me ei taha näha (kriisi) eskaleerumist," ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby telejaama NBC saates "Meet the Press".

"Me ei otsi laiemat sõda Iraaniga," lisas ta.

USA president Joe Biden kinnitas veelkord Washingtoni kindlat toetust Iisraelile, ent samas kutsus oma liitlast hoiduma sõjalisest vastusest Iraanile.

Uudisteportaal Axios märkis, et president ütles Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, et ta seisaks vastu Iisraeli vasturünnakule Iraanile ning et Netanyahu peaks rahulduma võiduga.

Kirby lisas usutluses NBC-le, et USA jääb valvele igasuguste Iraani võimalike ohtude suhtes USA sõdurite vastu.

"Tegime kõigile osapooltele, sealhulgas Iraanile väga selgeks, mida me teeksime ja samuti kui tõsiselt me võtaksime igasuguseid võimalikke ohte meie isikkoosseisu vastu," sõnas Kirby.

Iraan tulistas laupäeva hilisõhtul erinevatest oma mõjualustest riikidest Iisraeli suunas välja üle 300 drooni ja raketi, rünnakus sai vigastada vähemalt 12 inimest, teatas Iisraeli armee.

Samas pea kõik need toodi alla enne Iisraeli maa-alani jõudmist, lisas sõjavägi, märkides, et abikäe ulatasid allatulistamisteks USA, Jordaania, Suurbritannia ja ka teised liitlased.