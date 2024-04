USA lubas Iisraeli Iraani rünnaku korral kaitsta

USA hoiatas juba neljapäeval Iisraeli Iraani peatselt algava rünnaku eest. Neljapäeva õhtul helistas USA kaitseminister oma Iisraeli kolleegile Yoav Gallantile ning lubas, et Washington kaitseb oma lähimat liitlast selles piirkonnas.

"Iisrael võib loota USA täielikule toetusele Iisraeli kaitsmisel Iraani rünnakute eest," ütles Pentagoni pressiesindaja.

Iraan ähvardas Damaskuse rünnaku eest kätte maksta juba varem.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas neljapäeval, et Iisrael valmistub nüüd Iraani rünnakuks. See rünnak võib toimuda reedel või laupäeval. Iraani juhtkonnaga seotud inimene ütles siiski, et Iraan pole lõplikku otsust ründamise osas veel teinud.

Gallant ütles neljapäeval Austinile, et Iraani otsene rünnak nõuaks Iisraeli asjakohast reageerimist Iraani vastu.

Seega Iraani rünnak Iisraeli vastu suurendaks pingeid Lähis-Idas veelgi. Olukord piirkonnas eskaleerus juba eelmise aasta 7. oktoobril, kui terroriorganisatsioon Hamas alustas rünnakut Iisraeli vastu.

Lääneriigid proovivad nüüd leida kriisile diplomaatilist lahendust.

Briti ja USA ametnikud ütlesid reedel, et USA julgustas oma Euroopa liitlasi avaldama Iraanile survet, et islamiriik ei ründaks Iisraeli. USA-l endal pole Teheraniga diplomaatilisi suhteid. Saksamaa välisminister helistaski oma Iraani kolleegile ja palus, et Teheran ei ründaks Iisraeli. Sarnase sõnumi saatsid Iraanile veel ka Saudi Araabia ja Katar.

Iraani võimalik rünnak vallutas aga juba ajalehtede esiküljed terves Iisraelis.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et reede lõunal oli olukord Tel Avivis siiski rahulik, kauplused ja kohvikud olid rahvast täis.

"Me oleme tugevad. Me ei karda. Lõpuks saab kõik korda," ütles 48-aastane Andrey Uchitel, kes elab Tel Avivis.