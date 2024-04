Stoicescu: USA-lt oodatavat abipaketti võib nimetada Ukraina päästepaketiks

Stoicescu avaldas lootust, et USA kongress peagi Ukraina abipaketi heaks kiidab, sest Ukraina on tõsiselt hädas.

"Neil ei ole õhukaitset, neil ei ole mürske, et rinnet hoida. Ma nimetaksin seda abipaketti koguni päästepaketiks. Võib-olla see kõlab natuke liiga dramaatiliselt, aga olukord ongi tõsine. Eurooplased paluvad ja anuvad USA kongressi eesotsas spiiker Mike Johnsoniga, et palun võtke see pakett vastu," rääkis ta, kuid tõdes, et USA tähelepanu on praegu ikkagi presidendivalimistel.

"Lisaks sellele, et ameeriklased toimetavad oma sisepoliitikas ja neil see kampaania käib, on ka see otsustamatus, mis kestab juba kuus kuud selle abi- või päästepaketi osas, mis puudutab mõlemaid riike, kes on rünnaku alla sattunud – nii Ukrainat kui ka Iisraeli. Ja siis kurjuse telg, kurjuseriigid Venemaa ja Iraan ju näevad seda ja nad kasutavad seda ära praegu, eriti Ukraina puhul, kes on mitte päris kaitsetu, aga üpris kaitsetu praegu ja me ju näeme, mis tagajärjed on," sõnas Stoicescu.

Tema sõnul peaks samas ka Euroopa Ukraina heaks palju rohkem tegema ja abi andma. "Eesti ju käis välja selle idee, et iga Euroopa Liidu liikmesriik või iga Euroopa liitlane, kes on NATO-s, võiks kas või veerand protsenti oma SKP-st aastas anda Ukrainale sõjalise abina. Mõelgem, 0,25 protsenti on ju üks euro 400 eurost tegelikult," ütles Stoicescu.

"Praegu ikkagi käib nagu mingi unes kõndimine veel Euroopas, paljud eurooplased ei ole üles ärganud. Kahjuks see sarnaneb kangesti teise maailmasõja eelsele ajale, kui ka niimoodi arvati, et küll need asjad kuidagi selle Hitleriga ja Natsi-Saksamaaga laabuvad. Ei laabunud. Ja arvati ka, et kui on mingile paberile alla kirjutatud, siis tuleb rahu ja kõike seda. Ei võetud otsustavaid samme ette, et seda ära hoida ja me teame, kui palju see kõik läks maksma pärast kogu Euroopale, et seda ei suudetud ära hoida. Ja ikka ei saada aru, kas või see 0,25 protsenti SKP-st maksta ära, et hoida suuremaid probleeme tulevikus ära, aga ei olda veel valmis seda tegema," lisas ta.

Stoicescu sõnul võib Netanyahu liitlaste vastuseisule vaatamata Iraanile vastulöögi anda

Iraan ründas möödunud ööl Iisraeli 300 drooni ja raketiga. Iisraeli teatel suutis ta liitlaste abil 99 protsenti neist alla tulistada. Iraan teatas, et tegemist oli kättemaksuga Damaskuse konsulaadi ründamise eest paar nädalat tagasi.

Stoicescu sõnul on raske öelda, kas Iisrael võib omakorda Iraani rünnakule vastata.

"Vaadates Iisraeli sisepoliitikat ja kes on peaminister – Benjamin Netanyahu–, siis tema on väga isepäine. Ta on alati teinud asju nii nagu tema heaks arvab, alates sellest ajast, kui USA president oli Bill Clinton 1990. aastatel. See on väga pikk lugu," rääkis Stoicescu.

"Nii et tema võib hauda muid plaane, anda vastulöök. Ja eks neid selliseid kõva käega poliitikuid on Iisraelis veelgi, kes tahaksid. Aga see viib eskalatsioonini ja siis regionaalse sõja oht muidugi kasvab tohutult," lisas ta.