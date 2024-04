Elektri hind on allapoole tulnud osalt tänu päikesepaneelide buumile

Elekter on sel kevadel olnud soodsam kui aasta tagasi ning pole haruldane, et keskpäeval on hind nulli lähedal või isegi miinuses. Üks madala hinna põhjustest on päikesepaneelide buum.

Tallinnas Sütiste teel asuva üheksakorruselise maja katusele paigaldas ühistu 2016. aasta lõpus päikesepaneelid. Kokku 15 kilovatti ja maksma läks see 19 000 eurot, millest osa kattis Kredex.

Ühistu juht Ülar Haug ütles, et arvestab paneelide elueaks vähemalt 20 aastat ja tasuvusajaks kaheksa aastat.

"Kortermajas on soojustagastusega süsteem ja ööpäev läbi on elektritarbimine, soojuspumbad ja ventilatsiooniagregaadid. Päikesepaneelid kompenseerivad seda elektrikulu, mis muidu oleks kõrgem," ütles ta.

2016. aasta oli hea aeg paneelide paigaldamiseks, sest vahepeale jäid ülikõrged elektrihinnad. Praeguseks on hinnad teistsugused. Sel nädalal on hind olnud eriti soodne, näiteks neljapäeval oli päeva keskmine kaheksa ja pool eurot, reedel on 12 eurot megavatt-tunnist. Mitmel tunnil on hind nulli lähedal, neljal tunnil miinuses.

"Isegi praegu, kui me siin räägime, on börsihind viis eurot megavatt-tunnist. Ja see on puhtalt sellepärast, et ühelt poolt on väga palju päikest, mis koorub keskele, ja teisalt on ka tuuline ilm, mis kokku viib selle hinna nulli lähedale," selgitas energiaekspert, Gridio juht Konrad Hanschmidt.

"Me müüme ka üle jääva elektri tagasi võrku. Peab vaatama, mida tulevik toob. Juhul, kui see jääb domineerivaks, siis tuleb kaaluda teatud tehnoloogiat, mis võimaldab piirata võrku tagasimüüki. Selline tehnoloogia on olemas, eks me peame siis kaaluma. Aga täna üldiselt nende üksikute päevadega väga ei muretse," rääkis Haug.

"Ühelt poolt, mis päikesetootjaid aitab kaitsta, on see, et meie Estlink 2 on augusti lõpuni maas ja tänu sellele ei jõua meile tuumaenergiat väga palju Soomest, mis natukene tõstab hinda ülespoole. Aga seda kompenseerib see, et meie lõunanaabrid, eriti leedukad on lisanud kuskil 700 megavati ulatuses tuult ja päikest," sõnas Hanschmidt.

Eestis on olnud päikesepaneelide buum. Viie aastaga on päikeseseadmete võimsus 20-kordistunud 42 megavatilt 812 megavatini. Praegu on Eestis juba piisavalt paneele, et rahulikumal ajal kogu tarbimine ära katta.

"Üldjuhul trend on ühtne – see hind, mida tootja saab, kui kõigil päike toodab, hakkab vaikselt kukkuma ja mingil hetkel see paneb ka natuke pidurit päikese arengule," ütles Hanschmidt.