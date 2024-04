ERR Ukrainas: Odessa valmistub vaatamata rünnakutele turismihooajaks

Odessa muusikakooli õpilased valmistuvad õppeaasta lõpukontserdiks.

"Meil tuleb suur üritus, suurele auditooriumile. Praegu me harjutame, testime heli ja samas kingime Odessa elanikele ning linna külalistele head tuju, sest džäss on vabaduse muusika. Praegu kõlab siin džäss ja Ukraina muusika," rääkis muusikakooli asedirektor Hanna Andropova.

Vanasti moodustasid suviti poole Odessa elanikkonnast turistid, kaasaarvatud välismaalased. Sõda aga muutis kõike.

"Meil on kõik lihtne – inimesed elavad üks päev korraga ja samamoodi plaanivad nad oma puhkust. Kui praegu oleks nii, nagu kaks nädalat tagasi, et linna aktiivselt pommitatakse, siis loomulikult ei tahaks keegi siia tulla. Kaks rünnakulainet öö jooksul, mõlemas viis kuni 10 ründedrooni. Odessa on üks peamistest sihtmärkidest Ukrainas," rääkis turismibüroo Siia-Sinna direktor Oleksandr Babitš.

Tema on teinud oma turismibüroost väikese sõjamuuseumi, kus näitab klientidele ka seda, millega Vene väed Odessat pommitavad. Vaatamata pommitamistele jääb Babitš turismihooaja suhtes optimistlikuks.

"Sel aastal osales meie giidikursustel 50 inimest, kes olid ümberasujad teistest piirkondadest. Nad on valmis omandama selle elukutse ja niimoodi elatist teenima. Rannad on avatud. Juba praegu on mere ääres näha palju rahvast oma lastega aega veetmas. Mõned juba suplevad, sest vesi on soojaks läinud," selgitas ta.

Eelmisel suvel hoiatati suplejaid meres hulpivate miinide eest. Praeguseks on see hirm juba lahtunud.

"Inimesed käivad ujumas, lapsed mängivad rannas. Miinid ei ohusta turismi. Probleem on hoopis pommitamistes. Kui pommitatakse, siis turiste ei ole," sõnas Babitš.