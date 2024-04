Saks: Iisrael kindlasti vastab Iraanile

"Iisraeli liitlased ei soovi, et ta jätkaks, ei vastaks. Iisrael kindlasti jätkab. Ma usun, et (vastus) tuleb. Ja muidugi Iraan ähvardab, et ta siis omakorda ründab," kommenteeris Saks.

Saksa hinnangul võib Iisrael teha Iraani pigem täppisrünnaku, mitte ei tulista välja sadu rakette.

"Ta kindlasti ühe korra ründab. Ma arvan, et ta ei tee sellist massilist rünnakut nagu tegi Iraan, et saadab sadu rakette teele. Ta pigem ründab konkreetseid objekte väga täpselt ja näitab Iraanile, et kui Iisrael soovib, ta võib rünnata kus iganes Iraani territooriumil," selgitas ta.

"Ma eeldaks, et Iisrael ründab mingeid õhutõrje- või tuumaobjektidega seotud rajatisi, et näidata Iraanile oma sõjalist ja tehnoloogilist üleolekut. Iraanil on kindlasti rakette veel, aga mitte nii palju, et saaks iga päev selliseid rünnakuid korraldada. Võib-olla paari-kolme sellise rünnaku jagu on Iraanil veel rakette," rääkis Saks.

See, et Iisrael liitlaste abiga suutis peaaegu kõik Iraani välja tulistatud raketid ja droonid alla lasta, näitab Saksa hinnangul Iisraeli õhukaitse head taset. Saks märkis, et lisaks kukkus väidetavalt osad Iraani tulistatud raketid tee peal alla ja ei jõudnud Iisraeli lähedusse. See omakorda ei näita Saksa sõnul Iraani relvastuse kvaliteeti heast küljest.

"See on mingis mõttes aimatav, aga me pole näinud Iraani kasutatavat suurt rakettide hulka. Ja kui nad on andnud Venemaale relvastust, siis ka selle üle on Vene sõdurid natuke nurisenud," märkis Saks.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles "Aktuaalsele kaamerale", et maailma liidrid peaksid rahvusvahelistel kohtumistel arutama, miks ei kaitsta Ukraina õhuruumi sama kiiresti ja tõhusalt kui Iisraeli nädalavahetusel toimunud Iraani rünnakute ajal. Saksa hinnangul võib see, et liitlased kaitsesid Iisraeli, anda võimaluse, et millalgi sarnast mudelit ka Ukraina kaitsmisel kasutatakse.

"Eks Lähis-Ida suhe on natukene teine, Iraan ei ole Venemaa. Kuna Venemaa ja Ukraina sõda on natuke teise iseloomuga, siis seal ei ole julgetud astuda sääraseid samme nagu praegu Iraani ohjeldamiseks on tehtud. Aga loodud on teatav pretsedent ja me näeme meedias neid arutelusid. Nii et arvan, et see annab ka teatava võimaluse, et võib-olla ka Ukraina puhul mingil hetkel hakatakse taolist mudelit kasutama," rääkis Saks.

Seda, kas Iraani ja Iisraeli sündmused tulevad Ukrainale sõjas pigem kasuks või kahjuks, on Saksa hinnangul raske öelda, kuid pikemas perspektiivis see ilmselt Venemaale kasuks ei tule.

"Nii ja naa. Ühtepidi see kindlasti sobib Venemaale, sest see seob USA ja Suurbritannia jõude igas mõttes, nii strateegilisel, taktikalisel kui ka otsesel sõjajõudude tasandil. Aga teistpidi jällegi motiveerib see lääneriike sõjalist jõudu ja vastupanu kasvatama. Nii et pikemas perspektiivis, ma arvan, ei tule see Venemaale kasuks. Ja teiseks, Iraan on nüüd astunud üle mingi piiri ja see jätab Iisraelile võimaluse vastata väga jõuliselt," ütles Saks.

Iraan on öelnud, et laupäevane rünnak Iisraeli vastu oli kättemaks, kuna hiljuti hukkus Iisraeli õhurünnakus Damaskuses olevale Iraani konsulaadile viis Iraani revolutsioonilise kaardiväe liiget.