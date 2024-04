Iraani välispoliitika uurija: kaos regioonis on andnud Iraanile enesekindlust

Peetsi sõnul näitab Iraani nädalavahetuse rünnak Iisraeli vastu seda, et Iraani suursaatkonna ründamine Damaskuses oli Teherani jaoks punane joon. "Eelkõige sellepärast, et ohvrite hulgas olid Iraani revolutsioonilise kaardiväe väga kõrged ohvitserid. Iraan on ka varem näidanud, et kui kõrged kaardiväejuhid on hukkunud rünnakus, siis nende vastus on ka tõsisem," sõnas ta.

Lisaks näitab Iraani rünnak Peetsi hinnangul seda, et Iraani enesekindlus on kasvanud.

"Kindlasti näitab see võib-olla seda, et selles kaoses, mille Gaza kriis ja sõda Iisraeliga on tekitanud regioonis, on andnud Iraanile nii enesekindlust kui ka võib-olla teinud doktriinimuutuse. Nad on valmis nüüd tegema otseseid rünnakuid teise riigi territooriumile. Kui varem on ainult piirdutud liitlaste kasutamisega, siis see võib näidata doktriinimuutust," rääkis Peets.

Tema sõnul näeb Iraan võimalust enda positsiooni regioonis kinnitada.

"Gazas toimuv Hamasi ja Iisraeli sõda on olnud Iraani jaoks võimalus enda positsiooni kuidagi kinnitada tänu sellele. See tähelepanu ja kaos, mida nad kaudselt ise on tekitanud, kogu see kaos, mis regioonis on, on andnud neile enesekindlust. Sest iga kord, kui regioonis on olnud kaos, siis Iraan on suurendanud oma tegevust just läbi oma proksiliitlaste, mida on näidanud ka praegune olukord," rääkis ta.

Peets usub, et ei Iraan ega Iisrael soovi konflikti laienemist. Küll aga arvab ta, et Iisrael annab vastuse.

"Iisrael kindlasti hoiab laual seda varianti, et teha otsene sõjaline rünnak, kuigi arvan, et praegu jääb see ikkagi tulevikku, kui see plaan veel lauale jääb, sest kindlasti USA presidendi Joe Bideni administratsiooni võetakse kuulda ja see vastus tuleb, loodame, esialgu mõõdukam. Ma arvan, et Iisrael jääb praegu ka pigem just Iraani liitlaste baaside ja infrastruktuuri ründamisele kui teeb otseselt väga suure ja laiaulatusliku rünnaku Iraani suunas praegu," rääkis Peets.

Iisraeli võimalikud sihtmärgid on tema hinnangul näiteks Hizbollah baasid Liibanonis või Iraani toetatud huthi äärmuslased Jeemenis. Kui Iisrael otsustab Iraani territooriumit rünnata, siis võib Peetsi hinnangul sihtmärgiks olla tuumataristu.

"Tahaks loota, et USA ja Euroopa liitlaste manitsused võtta asja rahulikult ja mõõdukaks jääda, jääb ikkagi püsima. Aga ma poleks nii kindel, et see tulevikus jälle ei eskaleeruks," märkis Peets.