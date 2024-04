Surve spiiker Johnsonile abipaketi hääletusele panemiseks kasvab

USA sisepoliitika tõttu on riigi sõjaline abi mõlemale riigile takerdunud. Johnson siiski ütles pühapäeval, et tema selle nädala eesmärk on edendada sõjalist abipaketti Iisraelile. Ta ei täpsustanud, kas võimalik pakett sisaldab ka toetust Ukrainale.

"Esindajatekoja vabariiklased ja vabariiklaste partei mõistavad vajadust seista Iisraeliga. Proovime sel nädalal uuesti ja selle paketi üksikasjad on praegu koostamisel," rääkis Johnson.

Ka vabariiklaste partei poliitikud avaldavad Johnsonile üha suuremat survet, et ta paneks paketi hääletusele. Pole aga selge, kas konservatiivsed vabariiklased toetavad Ukraina abistamist.

Valge Maja on korduvalt Johnsonit kutsunud üles panema 95 miljardi dollari suurust paketti hääletusele. See sisaldab 60 miljardi dollari suurust abi Ukrainale ja 14,1 miljardi dollari suurust abi Iisraelile.

"Nad peaksid selle võimalikult kiiresti panema hääletusele," märkis Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Johnson kohtus reedel Floridas ka vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpiga. Johnson ütles pärast kohtumist, et kaalub panna hääletusele sellise Ukraina paketi, mis läheks kirja laenuna. Sarnast plaani soovitas talle ka Trump. See peaks rahustama konservatiivsemaid vabariiklasi, kes on mures riigi kasvava võlakoormuse ja lõunapiiri pärast.

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Mike Turner ütles, et eeldab, et esindajatekoda võtab sel nädalal vastu ulatusliku abipaketi eelnõu.

"Ma arvan, et sel on tohutu toetus, nii Ukraina, Iisraeli kui Aasia pakettidele, mitte ainult seetõttu, mis juhtus Iraaniga, mis süvendas konflikti Lähis-Idas, vaid sellepärast, et need on liitlased, kes vajavad ja väärivad meie toetust," rääkis Turner.