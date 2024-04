Olulised sündmused 15. aprillil:

- USA hoiatas ÜRO Julgeolekunõukogus Iraani edasiste rünnakute eest;

- USA armee: USA väed hävitasid 80 Iraanist pärit ründedrooni;

- Iisrael lükkas vastulöögi andmise edasi;

- Johnson lubas edasi liikuda sõjalise abipaketiga Iisraelile.

USA hoiatas ÜRO Julgeolekunõukogus Iraani edasiste rünnakute eest

Kui Iraan võtab kasutusele meetmeid USA või Iisraeli vastu, siis võetakse riik vastutusele, hoiatas pühapäeval Ühendriikide asesuursaadik Robert Wood ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, vahendas telekanal CNN.

Woodi sõnul peaks nõukogu ühemõtteliselt hukka mõistma Iraani drooni- ja raketilöögid Iisraeli vastu. Woodi hinnangul lasub nõukogul ka kohustus mitte lasta Iraani tegudel vastuseta jääda.

Wood lisas, et USA kavatseb uurida edasisi samme Iraani vastutusele võtmiseks ÜRO ees.

Julgeolekunõukogu kogunes pühapäeval Iisraeli palvel Iraani rünnakute tõttu juudiriigi vastu.

Iraani suursaadik ÜRO juures Amir Saeid Iravani seletas pühapäeval Julgeolekunõukogule, et islamivabariik kasutas oma enneolematus rünnakus Iisraeli vastu loomulikku õigust enesekaitsele.

Iisraeli ÜRO suursaadik kutsus pühapäeval Julgeolekunõukogu üles kehtestama Iraani vastu kõikvõimalikud sanktsioonid pärast islamivabariigi enneolematut rünnakut Iisraeli vastu.

"Täna peab nõukogu tegutsema ja Iraani terrori eest hukka mõistma," märkis suursaadik Gilan Erdan.

"Kutsume üles kehtestama Iraanile kõik võimalikud sanktsioonid enne, kui on liiga hilja," toonitas Erdan.

USA armee: USA väed hävitasid 80 Iraanist pärit ründedrooni

USA keskväejuhatus (CENTCOM) teatas, et USA väed tulistasid alla ligi 80 Iraanist pärit ründedrooni. CENTCOM teatas veel, et riigi väed lasid alla vähemalt kuus ballistilist raketti.

"Iraani jätkuv pahatahtlik ja hoolimatu käitumine seab ohtu piirkondliku stabiilsuse ning USA ja koalitsioonivägede turvalisuse," teatas CENTCOM.

Iisraeli armee teatas pühapäeval, et Iisrael, USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja teised liitlased tulid esimest korda kokku koalitsiooniks, et astuda vastu Iraani rünnakule.

"Üheskoos nurjasime Iraani rünnaku. See oli esimene kord, kui selline koalitsioon töötas üheskoos Iraani ohu ja selle esindajate vastu Lähis-Idas," ütles sõjaväe pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari televisioonis vahendatud avalduses.

Hagari sõnul lasi Iraan välja kokku umbes 350 drooni, tiibraketti ja ballistilist raketti.

Iisraeli välisministri Israel Katzi sõnul ütles ta Suurbritannia ja Prantsusmaa välisministritele, et Iraan peab selle rünnaku eest maksma.

Iisrael lükkas vastulöögi andmise edasi

Pühapäeval kogunes Iisraeli sõjakabinet, kuid see pole veel otsustanud, kuidas Iisrael Iraani raketi- ja droonirünnakule reageerib, ütles Iisraeli ametnik.

Telekanali CNN analüütik Barak Ravid ütles, et Iisraeli ministrid Benny Gantz ja Gadi Eisenkot pooldasid kiiret tegutsemist. Siis helistas aga USA president Joe Biden peaminister Benjamin Netanyahule. Seejärel lükkas Iisrael vastulöögi andmise edasi.

Iraani rünnak Iisraeli vastu jõudis juba ka USA sisepoliitikasse. Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ütles, et tema juhtimisel poleks taolist eskaleerumist kunagi juhtunud.

Mõned analüütikud eeldavad, et Iisrael võib vastulöögi anda juba esmaspäeval. Korralik vastulöök võib aga kaasa tuua Iraani kättemaksu. Siiski, kui Iisrael ei reageeri üldse, siis võib see kahjustada riigi heidutusvõimet, vahendas The Wall Street Journal.

"Iraan alustas uut etappi. Edaspidi ei saa Iisrael vaikselt istuda ja kõike pealt vaadata," märkis Reichmani ülikooli õppejõud Nadav Pollak.

Johnson lubas edasi liikuda sõjalise abipaketiga Iisraelile

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles pühapäeval, et tema selle nädala eesmärk on edendada sõjalist abipaketti Iisraelile.

Johnson ei täpsustanud, kas võimalik pakett sisaldab ka toetust Ukrainale.

Varem on USA kongress arutanud muu hulgas paketti, mis oleks lisaks Iisraelile pakkunud tuge ka Ukrainale ja Taiwanile. Senat on selle juba korra heaks kiitnud.