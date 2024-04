Kõlvart: Tallinna koalitsioonilepingus puudub sisu

Poliitikas ei ole sellist terminit nagu "reetmine", vastas endine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart küsimusele, kas tunneb ennast sotside poolt reedetuna. "Poliitikas on nii, et iga erakond, iga poliitik teeb valiku lähtuvalt olukorrast ja lähtuvalt huvidest," lausus Kõlvart.

"Seda ma pean tunnistama, et minu arvates käitusime meie, Keskerakond, korrektselt ja soliidselt," lisas ta.

Kõlvart rääkis, et ka Keskerakonnal oli aasta tagasi võimalus koalitsioonipartnerid välja vahetada.

"Tegelikult ka meil oli võimalus partnerite väljavahetamiseks aasta tagasi. Ettepanekuid on tulnud päris palju erinevatest erakondadest ja võimalus oli. Aga siis ma ütlesin meie endisele partnerile, et võib-olla püüaks kehtestada uut poliitilist kultuuri, et püüame seda koalitsiooni hoida valimisteni. Seda enam, et sisulisi probleeme ei ole – linn areneb, suudame koos projekte realiseerida. Ei ole üldse minu arvates ilus, kui sa oled koalitsioonis ja korraldad selja taga läbirääkimisi," rääkis Kõlvart.

"Tuleb tunnistada – natuke naiivne ma olin," lisas ta.

Kõlvart: uues koalitsioonilepingus puudub sisu

"Uus koalitsioonileping tõestab, et sisuliselt uusi asju seal ei ole. Koalitsioon pidi tunnistama ka seda, et Tallinna finantsseis on pigem isegi hea ja kindlasti stabiilne. Need kriisid, mis olid viimastel aastatel – me suutsime väga soliidselt läbida. Ja seda hindavad ka tallinlased. Kõik suured asjad, mis ma leidsin uuest koalitsioonilepingust, olid kas erakonna poolt juba algatatud või juba käivitatud," ütles Kõlvart.

Haiglate ühendamise plaani ei pea endine linnapea adekvaatseks.

"Me ei olnud ka varem sõbrad," vastas Kõlvart küsimusele, kas nad on uue linnapea Jevgeni Ossinovskiga (SDE) sõbrad edasi. "Ma arvan, et me olime head koalitsioonipartnerid."

"Tänaseks muidugi on selge, et läbirääkimised on käinud juba päris pikalt. Sealhulgas linnapea amet oli nende läbirääkimiste teemaks. Tuleb tunnistada, et loomulikult Jevgeni on kogenud ja edukas poliitik ehk oli loodud üks pilt, aga tegelikult käis hoopis teine mäng," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti hinnangul ei alanud uue koalitsiooni koostöö läbipaistavalt ega euroopalikult.

"See jutt, et tuleb uus läbipaistev poliitika, aga algas see poliitika sellest, et eile (pühapäeval – toim) volikogus kolm korda väänati volikogu liikmeid, et saada hääli ja lõpuks lihtsalt helistati ühe asutuse juhile ja öeldi, et ta peab tulema," rääkis Kõlvart.

Ta täpsustas, et jutt käis lauluväljaku juhataja Urmo Saareojast. "See, et ta tuli viimasel hetkel, on fakt."

"On fakt ka see, et käis sedelite pildistamine. Sellest on ka tõendid. See ei ole väga läbipaistev, euroopalik ja kaasaegne, demokraatlik," lausus Kõlvart.

Ta lisas, et kui üheks uue koalitsiooni loosungiks oli poliitilise aparaadi vähendamine linnas, siis uue võimu esimene otsus oli aga aparaadi laiendamine. "Meil on nüüd mitte seitse, vaid kaheksa abilinnapead. Igal abilinnapeal on enda aparaat."

"Pudru ja kapsas," ütles endine linnapea uue koalitsiooni plaanide kohta.

"Kultuurikeskuste ümbernimetamine, mõne asutuse likvideerimine – sisu siin ei ole. Kolmandatest riikidest kodanike valimisõigus pole üldse kohaliku omavalitsuse teema. Koalitsioonilepingus peaks olema ühine arusaam, seda seal ei ole," ütles Kõlvart.

Linna meediaväljaannete Stolitsa ja Pealinna likvideerimist ei pea Kõlvart mõistlikuks. "Tallinn on suur ja meil on väga palju uudiseid, mida inimesed soovivad teada. Seda räägib ka linnameedia vaatajate ja lugejate statistika. Rääkimata sellest, et linnameedia on ka see koht, kus saab täita ka seaduse nõudeid ehk detailplaneeringute avalikustamine ja linna üritustest informeerimine," sõnas Kõlvart.

"Pooleteise aasta jooksul midagi päriselt ära teha ei ole võimalik. Lammutada, kinni panna, ümber korraldada – seda küll," lisas ta.

Kõlvart: Keskerakonna poolt ei hääleta ainult Vene passiga inimesed.

"Ma saan aru, mida mõni poliitik soovib öelda, et me olime Tallinnas võimul tänu sellele, et meie poolt hääletavad ainult Vene passidega inimesed – see nii ei ole. Viimased valimised näitasid, et me saime pool Tallinna valijate häälest. Mina olin kõige populaarsem poliitik igas linnaosas ja igas grupis, sealhulgas ka igas rahvusgrupis," lausus Kõlvart.

Endise Tallinna linnapea sõnul ei unusta Keskerakond sotside käitumist. Ta rääkis, et enne pühapäeval toimunud linnapea valimisi helistasid sotsid volikogusse kuuluvatele keskerakondlastele ja proovisid neid mõjutada uue linnapea poolt hääletama.

"Ma tean, kes need olid – kui keegi hakkab küsima. Nad ütlesid, et "kuule, tule toeta sotse ja järgmistel valimistel osale meie nimekirjas ja siis peale seda teeme Keskerakonnaga koalitsiooni". Selline oli jutt, mida räägiti meie inimestele, et nad tuleksid või reedaksid – ütleme otse välja," rääkis Kõlvart.

"Mina ei kujuta ette, et me samade inimestega istume koalitsiooniläbirääkimiste laua taga," ütles Kõlvart, lisades, et võib-olla selleks ajaks ei ole enam tema ega Ossinovski need, kes hakkavad seda otsustama.