Sõja 786. päev: Ukraina teatas Vene pommitaja allatulistamisest Stavropolis

Oluline reedel, 19. aprillil kell 22.04:

- Vene meedia: Moskva okupeeritud Donetskis tapeti USA kodanik;

- Valge Maja: saadame relvi Ukrainasse kohe, kui kongress abipaketi heaks kiidab;

- Holland annab Ukrainale üle 200 miljoni euro eest sõjalist abi;

- Stoltenberg: NATO annab Kiievile juurde õhutõrjesüsteeme;

- Blinken: Hiina õhutab Venemaa aitamisega kaudselt Ukraina sõda;

- Vene rünnakud tapsid Dnipropetrovski oblastis vähemalt 7 inimest;

- Kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhuhäiresireene;

- Vene rünnakus Mõkolaivi oblastis hukkus üks inimene;

- CIA juht: Ukraina võib ilma USA abita aasta lõpuks sõja kaotada;

- Venemaal kukkus alla pommitaja Tu-22;

- G7 välisministrid lubasid tugevdada Ukraina õhukaitsevõimet ja leida enne juunit võimaluse kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks;

- Inimõigusaktivist FT-le: sõda Ukrainas on ellujäämissõda.

Vene meedia: Moskva okupeeritud Donetskis tapeti USA kodanik

Venemaa poolt okupeeritud Donetskis tapeti USA kodanik, kes võitles aastatel 2014–2017 Ukrainas venemeelsete separatistide poolel, teatas reedel Vene meedia.

Venemaa poolt ametisse pandud võimud Ida-Ukrainas kuulutasid varem sel kuul 64-aastase Russell Bentley kadunuks.

"Hüüdnime all Texas tuntud Russell Bentley, tõeline ameeriklane, päriselt Texasest, tapeti Donetskis," kirjutas Kremli propagandakanali RT kanali juht Margarita Simonjan sotsiaalmeedias.

"Ta võitles meie poiste eest," ütles ta.

Simonjan ei täpsustanud tema surma üksikasju.

Pataljon "Vostok", kelle ridades ta võitles, kinnitas mehe surma, ärgitades korraldama Bentley tapjatele näidiskaristust, andes mõista, et mees ei hukkunud Ukraina rünnakus.

Donetski politsei teatas 8. aprillil, et Bentley jäi kadunuks, kui olevat läinud appi Ukraina rünnaku ohvritele Donetskis.

Bentley naine Ljudmila on varem sõnumirakenduses Telegram kirjutanud, et tema mehe olid röövinud Vene sõdurid tankipataljonist, kutsudes üles neid teda vabastama.

End kommunistiks kuulutanud ameeriklane liitus Kremli-meelsete separatistidega Ukrainas, et võidelda Kiievi vastu 2014. aastal. Talle oli antud Venemaa kodakondsus.

Valge Maja: saadame relvi Ukrainasse kohe, kui kongress abipaketi heaks kiidab

Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles reedel ajakirjanikele, et USA saadaks Ukrainale relvasaadetisi kohe, kui abipakett kongressi poolt heaks kiidetakse.

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson kavatseb sel nädalavahetusel saada toetust 95 miljardi dollari suurusele abipaketile Kiievile, Iisraelile ja teistele liitlastele, hoolimata vabariiklaste protestitormist, mis võib viia katseni teda tagandada.

Holland annab Ukrainale üle 200 miljoni euro eest sõjalist abi

Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren ütles reedel, et riik annab Ukrainale rohkem kui 200 miljoni euro eest täiendavat sõjalist abi õhutõrje ja suurtükimoona jaoks.

Stoltenberg: NATO annab Kiievile juurde õhutõrjesüsteeme

NATO liitlased leppisid reedel kokku varustada Kiievit täiendavate õhutõrjesüsteemidega, ütles NATO juht Jens Stoltenberg pärast liitlaste kaitseministrite kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas Reuters.

"Lisaks õhutõrjesüsteemile Patriot, on ka teisi relvi, mida liitlased saavad pakkuda, sealhulgas Prantsuse õhutõrjesüsteem SAMP/T ja paljud teised. Liitlased, kellel pole enda õhutõrjesüsteeme, on lubanud rahaliselt toetada nende ostmist Ukrainale," ütles Stoltenberg ajakirjanikele Brüsselis.

"NATO on kaardistanud olemasolevad võimed üle kogu alliansi ja on olemas süsteemid, mida saab Ukrainale kättesaadavaks teha," ütles Stoltenberg pärast virtuaalseid kõnelusi NATO kaitseministrite ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahel.

Stoltenbergi sõnul on NATO liikmesriikide ladudes USA Patriot ja Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteeme, mida saaks Ukrainale anda.

Saksamaa teatas varem sel nädalal, et annab Ukrainale veel ühe Patriot süsteemi lisaks kahele, mis on juba üle antud.

Ametnike sõnul on Patriot süsteemid olemas USA-l, Saksamaal, Hollandil, Hispaanial, Kreekal, Rumeenial ja Poolal.

President Volodõmõr Zelenski ütles reedel NATO liikmetele, et Ukraina vajab Venemaa õhulöökide tõrjumiseks vähemalt seitset Patrioti või muud kõrgetasemelist õhutõrjesüsteemi, kutsudes liitlasi üles suurendama oma sõjalist abi Kiievile.

Blinken: Hiina õhutab Venemaa aitamisega kaudselt Ukraina sõda

Hiina õhutab kaudselt Ukraina sõda, tarnides Venemaale komponente, mida viimane kasutab sõjatööstuse laiendamises, ütles reedel USA välisminister Antony Blinken.

"Mis puutub Venemaa kaitsetööstuse baasi, siis praegu on suurim panustaja sellesse Hiina," lausus Blinken pärast arenenud tööstusriikide ühenduse G7 välisministrite kohtumist Itaalias Capri saarel. "See võimaldab Venemaal jätkata agressiooni Ukraina vastu," lisas ta.

G7 välisministrid väljendasid reedel tõsist muret Hiina ettevõtete topeltrakendusega materjalide ja relvaosade tarnete pärast Venemaale, kes kasutab neid sõjatööstuses.

"See võimaldab Venemaal oma kaitsetööstuse baasi taastada ja elustada, ohustades nii Ukrainat kui rahvusvahelist rahu ja julgeolekut. Hiina peaks tagama, et see toetus lõpeb," on kirjas G7 kohtumise lõppavalduses.

Venemaal kukkus alla pommitaja Tu-22M3

Venemaa võimud teatasid reedel, et Stavropoli krais kukkus alla pommitaja Tu-22M3. Võimud väidavad, et piloodid katapulteerusid, vahendas Ukrainska Pravda.

Hiljem teatas Ukraina, et pommitaja tõi alla riigi õhutõrje.

"Esmakordselt hävitasid õhuväe õhutõrjeraketiüksused koostöös Ukraina sõjaväeluurega strateegilise kaugpommitaja Tu-22M3," seisab kaitseväe sotsiaalmeedias edastatud avalduses.

Varem teatas Venemaa kaitseministeerium, et Tu-22M3 kukkus Stavropoli kohal alla "tehnilise rikke tõttu".

Üks Stavropoli krais allakukkunud kaugpommitaja meeskonnaliige sai surma, teatas piirkonna kuberner Vladimir Vladimirov.

Kuberneri sõnul toimetati kaks meeskonnaliiget haiglasse ja üht veel otsitakse.

Kiievi sõnul ründas hävitatud Vene kaugpommitaja eelnevalt kaht Ukraina linna

Vene strateegiline kaugpommitaja, mille Ukraina hävitas, ründas eelnevalt Dnipro ja Krõvõi Rihi linna.

"See oli lennuk, mis pommitas Dniprot ja Krõvõi Rihi. Me maksime kätte meie linnade ja tsiviilisikute eest," ütles õhujõudude kõneisik Illja Jevlaš AFP-le

Kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhuhäiresireene

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et reede varahommikul oli kõikjal Ukrainas taas kuulda õhusireene.

Vene rünnakud tapsid Dnipropetrovski oblastis vähemalt 7 inimest

Ukraina keskosas Dnipropetrovski oblastis hukkus rünnakutes seitse inimest, sealhulgas kaks last, ja sai vigastada 34 inimest, teatas The Kyiv Independent reedel.

Vene rünnakus Mõkolaivi oblasti hukkus üks inimene

Venemaa korraldas suurtükiväerünnakut Mõkolaivi oblasti Kutsurubi kogukonna vastu. Rünnakus hukkus eakas naise, tema abikaasa sai vigastada, teatas kuberner Vitalii Kim.

Rünnaku järel sai vigastada ka 14-aastane poiss, kes viidi haiglasse.

CIA juht: Ukraina võib ilma USA abita aasta lõpuks sõja kaotada

USA Luure Keskagentuuril (CIA) juht William Burns ütles, et esindajatekoda peab täiendava sõjalise abi Ukrainale heaks kiitma. Burns hoiatas, et ilma USA abita võib Ukraina 2024. aasta lõpuks sõja kaotada.

"See on tegelikult küsimus, kas meie vastased mõistavad meie sihikindlust ning kas ka meie liitlased ja partnerid mõistavad seda," ütles Burns.

Burns tõi välja, et USA toetusega suudaks Ukraina rinnet hoida. Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi ütles 13. aprillil, et olukord rindel on halvenenud ning Vene väed liiguvad Tšassiv Jari suunas.

G7 lubab tugevdada Ukraina õhukaitsevõimet

Maailma suurimate demokraatlike tööstusriikide ühenduse G7 välisministrid lubasid reedel Itaalias Capri saarel peetud kohtumisel tugevdada Ukraina õhukaitsevõimet.

Ministrid ütlesid kohtumise lõppavalduses ka, et püüavad leida enne G7 juunikuist tippkohtumist võimaluse kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks.

Caprile kogunenud Itaalia, Ühendkuningriigi, USA, Jaapani, Kanada, Prantsuse ja Saksa välisministriga liitus Ukraina sõda puudutavateks kõnelusteks Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Ta kutsus riike võtma eeskuju Saksamaast, kes teatas nädalavahetusel, et saadab Ukrainale veel õhutõrjesüsteeme Patriot.

"Väljendame otsustavust tugevdada eriti Ukraina õhukaitsevõimet, et päästa elusid ja kaitsta kriitilist taristut," ütlesid G7 ministrid Ukrainat puudutavas avalduses. "Teeme selle nimel koostööd ka partneritega," lubasid nad samas.

Ukraina on relvade nappuse tõttu hädas Vene droonide ja rakettide allatulistamisega ning Venemaa on hoogustanud rünnakuid Ukraina taristule.

Briti välisminister David Cameron ärgitas G7 suhtuma loominguliselt alates Ukraina sõja puhkemisest külmutatud Vene varade kasutamisse Kiievi abistamiseks.

Inimõigusaktivist FT-le: sõda Ukrainas on ellujäämissõda

Sõda Ukrainas ei ole sõda maa pärast, vaid ellujäämissõda ja mitte ainult Ukraina rahva jaoks, avaldas neljapäeval väljaande Financial Timesi kolumnis arvamust inimõigusaktivist Oleksandra Matvitšuk.

"Venemaa seisukoht on, et Ukrainat, ukraina keelt ja kultuuri ning ukrainlasi pole olemas," kirjutas 2022. aasta Nobeli rahupreemia laureaat, kodanikuvabaduste keskuse juht ning sõja- ja rahuaruannete instituudi juhatuse liige Matvitšuk.

"Ameeriklaste 60 miljardi dollari suurune abipakett on mitu kuud seisma jäänud, sest ameeriklaste jaoks on see sisepoliitiline võitlus, aga meile ukrainlastele on see elu ja surma küsimus. Ma tean seda, sest me näeme seda iga päev," ütles Matvitšuk.

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris on Ukrainas dokumenteeritud tuhandeid Venemaa sõjakuritegusid.

"Need on mõrvad, vägistamised ja piinamised – peksmine, küünte mahakiskumine, elektrišokid suguelunditele. Ühel naisel, kellega ma rääkisin, kaevati lusikaga silm välja. Praeguseks oleme dokumenteerinud 68 000 kuritegu. Kuid see on vaid jäämäe tipp, sest sellised kuriteod on kesksel kohal nii sissetungi meetodis kui ka eesmärgis. See on Venemaa seisukoht, mille president on korduvalt selgeks teinud, et Ukrainat ja ukrainlasi pole olemas," rõhutas Matvitšuk.

"Ainus lahendus on Venemaa ja see autoritaarne ideoloogia tagasi lüüa. Tuleb vastu pidada ja ukrainlased teevad seda julgelt. Sõda on kohutav, kuid ukrainlased teavad, mida Venemaa toob. Selge enamus elanikkonnast toetab võitluse jätkamist nii kaua kui vaja," märkis inimõiguslane.

"Austame Ameerika poliitikat. Teame, et igal riigil on oma prioriteedid ja finantsprobleemid. Oleme tänulikud helde toetuse eest, mida oleme seni saanud Ühendriikidelt, Euroopalt ja teistelt riikidelt üle maailma. Seda nii valitsustelt ja ka tavakodanikelt. Aga praegu on meil vaja veelgi rohkem abi," lisas Matvitšuk.

Matvitšuk rõhutas, et sõda Ukrainas ei ole sõda maa pärast, vaid sõda ellujäämise nimel. Veelgi enam, mitte ainult Ukraina rahva, vaid ka põhiväärtuste - inimõiguste, demokraatia ja vabaduse - ellujäämiseks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 870 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 457 830 (võrdlus eelmise päevaga +870);

- tankid 7205 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 13 852 (+17);

- suurtükisüsteemid 11 658 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 760 (+0);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9311 (+27);

- tiibraketid 2096 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 671 (+53);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1915 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.