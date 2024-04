Turismiettevõtjad prognoosivad mullusega sarnast hooaega

Esimene kvartal oli Eesti turismisektorile kehvake. Kuid reedel Tallinna sadam ja lennujaam kihasid ning spaahotellide basseinid olid suplevaid peresid täis, sest oli viimane koolipäev ja algas kevadvaheaeg.

Kõrge inflatsioon aga näitab, et reisijaid ja puhkajaid on võrreldavalt mulluse kevadega, ei enam.

"Kui me vaatame selle aasta numbreid ja eelmise aasta numbreid, siis see jääb enam-vähem samasse suurusjärku. Sellist hüppelist kasvu, nagu eelmistel aastatel oli märgata, hetkel ei ole. Tõenäoliselt eelmiste aastate hüppelised tõusud olid tingitud Covidi-järgsest perioodist ja suuremast reisimishuvist," lausus Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

"Inimesed teevad oma otsuseid üsna viimasel hetkel. Näeme, et ostetakse päris palju pileteid homseks või ülehomseks. Eks see ongi see uue aja harjumus. Covid muutis inimeste reisiplaneerimist ja inimesed vaatavad, kuhu üldse on võimalik reisida, sest päris kalliks on kõik läinud. Nii et me kindlasti näeme ka neid, kes lennukiga enam kaugemale ei saa minna, pigem valivad lähema reisisihtpunkti, on see siis Soome või Rootsi," ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Veebruaris toimunud turismimess andis aimu, et ka suvi tuleb võrreldav mullusega.

"Pigem inimesed otsivad parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Tööd tuleb teha rohkem, et reisipakett maha müüa. Reisimise huvi on stabiliseerunud. Tooni annavad ikkagi needsamad populaarsed sihtkohad: Kreeka saared, Türgi, Montenegro, Bulgaaria," lausus Riisberg.

"Kuna inimesed teevad oma otsuseid suhteliselt viimasel hetkel, siis on kindlasti lõplikku tõde vara kuulutada, aga me ei näe ette broneeringutes mahajäämust eelmisest aastast. Hetkel tundub kõik sarnane, aga eks see kõik sõltub ju sellest, mis geopoliitiliselt toimub. Me pigem õnneks näeme seda, et kaugematelt turgudelt hakkab tulema taas reisijaid," ütles Nõgene.

"Kuna suvel on Pärnus hinnad keskmiselt kõrgemad ja Läti klient on natuke hinnatundlikum kui Soome klient, siis suvel on lätlasi vähem, aga väljaspool hooaega on lätlaste osakaal väga kiires kasvus. Näiteks meie spaahotellis oli eelmisel kuul Eesti kliente praktiliselt sama palju kui Läti kliente. See oli nagu esimest korda, kus lätlaste osakaal on nii suur," rääkis Pärnu Estonia Spa Hotelsi juhataja Andrus Aljas.

Palju sõltub nii sise- kui ka välisturism ilmast, eriti Pärnus. Kui tuleb soe suvi, tulevad ka puhkajad.