Salm: sõjalise abi kõrval annab USA pakett Kiievile lootust ja eeskuju Euroopale

Salm ütles "Välisilmas", et on väga tõenäoline, et USA relvaabi jõuab Ukrainasse mõne päeva jooksul pärast heakskiitu senatis, nagu on kinnitanud ka USA ametnikud. Hääletus senatis peaks toimuma teisipäeval.

"See päris välguna selgest taevast ei tulnud, et selline kaalukas poliitiline otsus, mis tegelikult on kaheksa kuud kuskil õhus olnud, et see nüüd kuidagi üleöö ja ootamatult juhtus. Ju selleks on ettevalmistatud ja ju tehakse suurimad pingutused, et see (abi) jõuaks sõjaväljale kiiresti kohale," ütles ta.

Salmi sõnul ei tähenda USA abipakett Ukrainale üksnes sõjalist abi, vaid annab ka lootust.

"See tähendab kõigepealt seda, et Ukraina saab viis, kuus, seitse kuud päris korralikku manöövriruumi juurde. Lisaks sõjalisele abile annab see juurde ka momentumit, lootust, tahet. Eeskuju ka Euroopale – Euroopa asi on nüüd mingi sarnase asjaga lagedale tulla. Ning läbi selle puhub õhku hapnikku juurde, et see võiduteekond lõpuni kõndida," rääkis ta.

"See oli hädavajalik hädavajalikul ajal, sest tuba oli minemas kõige pimedamaks. Kogu Ukraina õhutõrjele tehtud kaotused ning laskemoonapuudus viisid ka sinna, et neid vastuseid küsimustele, mis edasi saab, mis plaan on võitmiseks, jäi aina vähemaks. See on nüüd üks sõõm värsket õhku jälle," lisas kantsler.

Salm ütles, et abipaketi moraalne pool on sellepärast tähtis, et ukrainlased maksavad sõja eest oma elude ja ajaga, teised riigid aga rahaga, mida nad anda ei taha.

"Seda on mugav teha, kuni aega on. Aga kui aeg mingi hetk otsa saab, siis meil võib olla kogu raha maailmas, aga pole aega, et toota või ära teha otsused, mis õigel hetkel vaja on. Seetõttu on see kõik meie jaoks ajalooline ja meie jaoks kindlasti eksistentsiaalne. Meie asi on teha kõik, mis meie võimuses, et Ukraina selle sõja võidaks," ütles Salm.