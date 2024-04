Sõja 793. päev: USA kuulutas välja kuuemiljardilise abipaketi Ukrainale

USA kuulutas välja kuue miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale, mis on ühtlasi üks suurimaid sõjalise abi pakette läbi aegade. Eesti annetatud väekaitsekaatrid jõudsid Ukrainasse. Kiievis evakueeritakse Vene rünnakute kartuses kaks haiglat. USA kaitseminister: F-16 lennukid hakkavad jõudma Ukrainasse sel aastal. Kiievi luure: Venemaa ründab Ukraina raudteeliine, et takistada abi saabumist. Ukraina: Venemaa tegi ööpäeva jooksul ühe raketirünnaku ja 67 õhulööki.

USA kuulutas välja kuue miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas reedel kuue miljardi dollari suurusest uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale.

"Mul hea meel täna teada anda kuue miljardi dollari suurusest täiendavast panustamisest meie Ukraina julgeolekuabi algatuse kaudu," ütles Austin ajakirjanikele, öeldes, et see võimaldab uute võimekuste tellimist Ukrainale USA tööstuselt.

Austin ütles, et uus pakett sisaldab õhutõrje laskemoona, droonivastaseid süsteeme, suurtüki laskemoona ning hooldusteenuseid.

Abipakett on juba teine sel nädalal ning järgneb miljardi dollari suurusele paketile, millest teatati kohe pärast seda, kui USA president Joe Biden allkirjastas kauaoodatud seaduse uuest rahastusest Ukrainale võitluses Venemaa agressiooni vastu.

Ukraina: Venemaa sooritas ööpäeva jooksul ühe raketirünnaku ja 67 õhulööki

Ukraina kindralstaabi andmetel sooritas Venemaa Ukraina vastu ühe raketirünnaku ja 67 õhulööki. Samuti tulistas Venemaa 67 korda MLRS raketisüsteemist Ukraina vägede ja asulate suunas.

Kiievi luure: Venemaa ründab Ukraina raudteeliine, et takistada abi saabumist

Venemaa sihib õhurünnakutega Ukraina raudteeliine, et häirida hädasti vajalike USA relvade tarnimist rindele ja raskendada sõjalist logistikat, ütles Kiievi luureallikas reedel.

Ukraina ametnikud annavad harva üksikasjalikke avaldusi tundlikele sõjalistele sihtmärkidele suunatud löökide kohta, kuid Ukraina luureallikas kinnitas Reutersile, et raudteeinfrastruktuuri vastu on olnud mitmeid rünnakuid, mille eesmärk oli häirida relvade tarnimist.

Stoltenberg kutsus liitlasi järgima Saksamaa eeskuju ja suurendama abi Ukrainale

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Berliini viisidi ajal Saksa kantsler Olaf Scholzile, et Saksamaa on Euroopa suurim Ukrainale sõjalise abi andja, ning kutsus ka teisi liitlasi enda panust Ukraina toetamisel suurendama. "Otsustasite just saata Ukrainasse kolmanda Patrioti süsteemi ja ma usun kindlalt, et teised liitlased peaksid Saksamaa eeskuju järgima," ütles Stoltenberg Saksa kantslerile.

USA kaitseminister: F-16 lennukid hakkavad jõudma Ukrainasse sel aastal

Ukrainale lubatud hävituslennukid F-16 hakkavad jõudma koos koolitatud pilootide ja teenindava personaliga kohale sel aastal, teatas reedel USA kaitseminister Lloyd Austin Kiievi abistamise kontaktgrupi uut kohtumist avades.

"Viimase kahe aasta jooksul on selle kontaktrühma liikmed lubanud eraldada Ukrainale rohkem kui 70 õhutõrjesüsteemi ning tuhandeid rakette. Oleme tarninud üle 3000 ühiku soomustehnikat, seal hulgas üle 800 lahingutanki. Oleme Ukrainale üle andnud kümneid tuhandeid tankitõrjerakette," ütles Austin.

"Sel aastal hakkab Ukrainasse saabuma rohkem kui eskaader lubatud F-16 hävituslennukeid koolitatud pilootide ja teenindava personaliga," sõnas ta.

Austin lisas, et Ukraina kaitsmise kontaktgrupi 21. kohtumisel on tähelepanu keskmes Ukraina õhutõrjevõimekuse tugevdamine.

"Ukrainal on hädasti vaja suures koguses õhutõrjesüsteeme, tal on kiiresti vaja rohkem rakette. Täna on see meie kõigi jaoks suur prioriteet," ütles Austin.

Austin märkis, et Venemaa korraldab üha julmemaid rünnakuid Ukraina elutähtsa taristu, seal hulgas elektrijaamade vastu, ning surma saab üha rohkem ukraina tsiviilisikuid.

"Seetõttu pöörame täna erilist tähelepanu Ukraina õhutõrje tugevdamisele," lausus ta.

Kiievis evakueeritakse Vene rünnakute kartuses kaks haiglat

Ukraina pealinna Kiievi võimud teatasid reedel kahe haigla evakueerimisest Vene rünnakute kartuses.

"Linn alustab kiiresti kahe haigla evakueerimist, kuna veebis ringleb laialdaselt video, milles antakse teada vaenlase rünnakust nende meditsiiniasutuste vastu," teatas Kiievi administratsioon oma kodulehel.

Videos väidetakse, et neis Kiievi haiglates on Ukraina sõjaväelased.

"See on absoluutne vale ja provokatsioon vaenlaselt, kes püüab kasutada seda ründamaks pealinna sotsiaaltaristut," lisas Kiievi administratsioon.

Taaniga koostöös Eesti annetatud väekaitsekaatrid jõudsid Ukrainasse

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm teatas reedel virtuaalselt toimunud Ukraina kaitse kontaktgrupi ehk Ramsteini grupi kohtumisel, et Ukrainasse jõudsid kohale Taaniga koostöös Eesti annetatud väekaitsekaatrid EML Risto ja EML Roland.

"Ukraina vabadusvõitlus saab olla edukas vaid siis, kui liitlased jätkavad ukrainlaste toetamist. Näiteks on Ukrainasse kohale jõudnud Taaniga koostöös Eesti annetatud väekaitsekaatrid EML Risto ja EML Roland. Neil on oma osa Ukraina võiduteekonnal, mille oluliseks lüliks on ukrainlaste võimekus hoida lahti meretee vilja eksportimiseks ja kaitsta end Mustalt merelt lähtuvate rünnakute eest," ütles Salm.

USA valmistab ette kuue miljardi dollari suurust paketti Ukrainale

USA valmistub Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) programmi raames välja kuulutama läbi aegade üht suurimat sõjalist abipaketti Ukrainale, abipaketi kogusummaks on kuus miljardit dollarit.

USA on andmas viimast lihvi ühele oma seni suurimale sõjalise abi paketile Ukraina jaoks. Valmistutakse alla kirjutama kuue miljardi dollari väärtuses relva- ja varustuslepinguid Ukraina relvajõududele," kirjutas Politico toetudes kahe USA kõrge riigiametniku andmetele.

Väljaande informatsiooni kohaselt võidakse paketist avalikult teatada juba reedel.

Abipakett sisaldab allikate andmetel õhutõrjesüsteeme Patriot, suurtükiväe laskemoona, droone, droonivastaseid relvi ja õhk-õhk-tüüpi rakette, mis paigaldatakse hävitajatele.

Selle varustuse Ukrainasse jõudmiseks kulub aga tõenäoliselt mitu aastat, kuna raha eraldatakse Ukraina julgeolekuabi algatuse kaudu, mis sõlmib Ameerika kaitsefirmadega lepinguid Ukrainale uue varustuse tootmiseks. See tähendab, et varustust ei eraldata USA olemasolevatest varudest.

Zelenski kutsus üles liitlasi õhutõrjesüsteeme andma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel liitlaste kohtumisel, et Ukraina vajab juurde õhutõrjesüsteeme, et end kaitsta Venemaa õhulöökide eest, lisades, et pikaks veninud USA abi paus aitas Venemaal haarata initsiatiivi.

"Sel aastal on Venemaa lennukid kasutanud Ukraina vastu juba üle 9000 liugpommi ning meil on vaja varustust, et lasta alla õhusõidukid, et need ei saaks liikuda meie positsioonide ja piiride lähedale," lausus Zelenski.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et liitlaste kohtumine keskendub Ukraina õhukaitsele.

ISW: Tšassiv Jari vallutamine avaks venelastele tee kaitsevööndisse

Valitseb tõsine oht, et Vene vägi vallutab Tšassiv Jari, kuigi see ei pruugi sündida niipea, kirjutas portaal Unian reedel viitega Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüüsile.

ISW analüütikud märgivad, et Tšassiv Jari hõivamine võimaldaks Vene väel alustada pealetungi linnadele, mis moodustavad Donetski oblastis olulise Ukraina relvajõudude kaitsevööndi. Asjatundjate hinnangul avab see Vene väele ka vahetu väljavaate saavutada operatiivselt olulist edu.

Lisaks võivad anda neile taktikalisi eeliseid ründeoperatsioonid Avdijivkast läänes. Vene vägi on selle linna piirkonnas umbes 30 kilomeetri kaugusel oma operatsiooni eesmärgist Pokrovskist ja umbes 17 kilomeetri kaugusel suhteliselt suurtest küladest sellest ida pool.

Analüütikud rahustavad aga, et isegi kui Venemaa sunnib ukrainlased taanduma kaugemal läänes asuvatele positsioonidele, ei muutu Venemaa praegused võidud Avdijivkast loodes lähiajal tõenäoliselt operatiivselt oluliseks.

Tšassiv Jarile on aga suurem surve. Venelased, kes praegu asuvad linna idaservas, on alates märtsist linna ülevõtmise püüdlusi tugevdanud.

Vene vägi üritab haarata võimalikult suure ala enne, kui saabub Ameerika relvaabi, mis parandab lähinädalatel Ukraina relvajõudude kaitsevõimet oluliselt.

Ajaleht The New York Times kirjutas sel nädalal, et Vene vägi ei loobu Donetski oblastis asuva Tšassiv Jari vallutamise katsetest. Vaenlane on valmis paiskama lahingusse lugematul hulgal võitlejaid, kuid tõik, et Ukrainasse saabub täiendavat relvaabi, võib lubada Ukraina komandöridel ammutada reservidest ja pealetungile vastu seista.

El Pais: Hispaania saadab Ukrainale Patrioti rakette

Ajaleht El Pais kirjutab, et Hispaania saadab Ukrainale vajalikke Patrioti rakette. Patriot süsteemi aga Ukraina hispaanlastelt ei saa.

Pole veel teada, kui palju rakette Ukraina Hispaanialt saab. Leht kirjutab, et Ukraina saab vähe rakette, kuna Hispaanial on reservis vaid 50 sellist raketti, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal taas edasi. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ning 25. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed jõudsid Novobahmutivkast Solovjove asulasse. Tõenäoliselt vallutasid Vene väed kogu Novobahmutivka asula. Vene allikad juba väidavad, et Vene väed vallutasid ka kogu Solovjove.

USA korraldab Ukrainale vajaliku laskemoona tootmise

Pärast Ukraina abiplaani vastuvõtmist on Ühendriikidel võimalik kolmekordistada 155-millimeetriste mürskude tootmist, teatas neljapäeval USA armee staabiülema asetäitja James Mingus.

Muu hulgas laiendatakse olemasolevaid tootmisrajatisi ja kavatsetakse avada uusi Arkansases, Kansases ja Texases.

Tehased peaksid sel kuul tootma ligi 30 000 mürsku. Suveks peaks tootmisvõimsus seega jõudma ligi 100 000 mürsuni.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov selgitas veebruaris, et Ukraina kasutab päevas umbes 2000 mürsku ja Venemaa sellest kolm korda rohkem.

Tšehhi peaminister Petr Fiala teatas aprilli keskpaiku USA visiidil, et Tšehhi algatus osta Ukrainale laskemoona võimaldas hankida 500 000 mürsku. Fiala lisas, et algatusega on liitunud ligikaudu 20 riiki, sealhulgas Saksamaa, Holland, Kanada ja Poola.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 463 930 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 7262 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 13 957 (+15);

- suurtükisüsteemid 11 867 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1049 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 772 (+0);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9461 (+12);

- tiibraketid 2119 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 984 (+35);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1962 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.