Kristi Raik: Venemaa on pidevalt läänt alahinnanud

Raik tõdes, et kui USA suur abipakett Ukrainale ei oleks viimase nädala jooksul kongressis heakskiitu saanud, siis oleks õhus olnud küsimus, kui tõenäoliselt Ukraina kaitse enne aasta lõppu kokku kukub.

"Aga nüüd on täiesti muutunud olukord selles mõttes, et Ukraina ikkagi suudab ennast kaitsta. Vahepeal see meeleolu kippus üsna pessimistlikuks. Ja läänes samamoodi see annab nüüd usku sellesse, et Ukraina tõesti võib lõpuks selle sõja võita. Loomulikult pikk võitlus on veel ees ja palju tuleb veel selleks teha," ütles ta.

Raik lisas, et eriti Euroopale on surve endiselt väga suur, et end veel rohkem kokku võtta ja veel rohkem Ukrainat toetada, et Kiiev suudaks ka järgmisel aastal edasi sõdida.

Raigi hinnangul ei ole Euroopas tekkinud pärast USA abipaketi heakskiitu, et nüüd võib Ukraina toetamist lõdvemalt võtta.

"Mingi väike oht muidugi on, et nüüd tundub, et USA toetus ikkagi jätkub ja võib-olla isegi on nii, et Donald Trump jõudis lõpuks järelduseni, et oleks tema jaoks kahjulik USA-poolset toetust Ukrainale edasi takistada. Nii et see annab ka natuke lootust juurde, et isegi pärast presidendivalimisi, kui Trumpist peaks saama president, siis ikkagi see ei tähenda seda, et USA keeraks selja Ukrainale. Aga seda me muidugi ei tea. Ja mulle tundub, et Euroopas ikkagi valdav seisukoht on see, et USA abi jätkumine peale seda nüüd otsustatud paketti on nii ebakindel, et Euroopa ei saa selle peale lootma jääda. Ja ikkagi järjest tuleb erinevatest Euroopa riikidest neid signaale, et tehakse uusi otsuseid kaitsekulutuste tõstmise ja uute Ukraina abipakettide osas," rääkis Raik.

Raigi sõnul tuli USA abipaketi heakskiitmine Venemaale üllatusena.

"Eks Venemaa on aastate jooksul kippunud pidevalt läänt alahindama. Ja Venemaa narratiiv oli väga tugev viimasel ajal, et meie peame lõpuks vastu kauem, lääne toetus kuivab kokku. Ja tundub, et nad ise uskusid sellesse narratiivi ja see tuli tõesti üllatusena, et USA lõpuks suutis ikkagi oma otsuse ära teha. Ja neil ei olegi sellele väga selget vastust, see lihtsalt nüüd näitab seda, et sellel Venemaa jutul, et nemad peavad kauem vastu, tegelikkuses tõepõhja ei ole. Kui me vaatame lääne ressursse, need on lihtsalt kordades suuremad kui Venemaal. Aga venelased on uskunud, et nende poliitiline tahe ja vastupidavus ja psühholoogiline otsustavus on tugevam kui läänel. Aga seda tuleb siis tõestada kogu aeg neile, et nii see tegelikult ei pea sugugi olema," selgitas ta.