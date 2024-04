Valitsus tahab EISA ja teiste sihtasutuste kulud kriitiliselt üle vaadata

Peaminister Kaja Kallase sõnul vajab EISA kindlasti muutusi ja kulude koomale tõmbamist.

"Kokkuhoid sõna otseses mõttes. Seal on kindlasti väga palju kohti, kus saaks asju optimeerida ja paremini korraldada. Me panime need kaks organisatsiooni kokku. Nüüd on sellel uus juht. Uus juht on saanud seal sisse vaadata ja kindlasti tuleb välja oma mõtetega, aga selge on see, et kokkuhoiu eesmärgi saavad kõik sihtasutused, kes on olnud praegu justkui vanajumala selja taga," lausus Kallas.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kirjutas kolmapäeval ERR-i portaalis, et EISA vajab kapitaalset remonti ning ainult seinte kosmeetilisest ülevõõpamisest ei piisa. Reedel ei olnud Araabia Ühendemiraatides lähetuses viibiv Riisalo kommentaariks kättesaadav.

Rahandusminister Mart Võrklaev leidis, et kui sihtasutused on seni kärpeülesannetest valdavalt välja jäänud, siis nüüd tuleb ka neil oma kulud üle vaadata.

"Riigieelarve vaates me oleme korduvalt teinud kokkuhoidu üle ministeeriumite ja asutuste. Viimane selline kokkuhoiuring oli eelmisel suvel. Praktiliselt alati on jäänud välja erinevad sihtasutused. Mina usun, et kui riigil on keerulised ajad, siis peame vaatama kõiki asutusi. Olen veendunud, et me peaksime ka sihtasutustes kokkuhoiuringi tegema, mida varem pole tehtud, aga mida tuleks teha. Ma usun, et nii nagu ministeeriumid ja asutused on leidnud kokkuhoiukohti, on võimalik neid leida ka sihtasutustes," rääkis Võrklaev.

EISA ei kommenteeri teemat enne kohtumist ministriga, mis toimub tõenäoliselt järgmisel nädalal. EISA nõukogu esimees, MKM-i asekantsler Sandra Särav teatas kirjalikus vastuses, et "19. aprilli nõukogu koosolekul andis EISA nõukogu konkreetse ülesande vaadata üle kõik teenused ja nende osutamise vajalikkus."