Tartu Sõpruse silla remondi algus venib

Eesti pikim ja praegu kehvas seisus olev Tartu Sõpruse sild peaks remonti minema sel sügisel. Praeguseks on aga selge, et algselt selleks aastaks planeeritud mahus ja ajakava järgi Sõpruse silla ehitustöödega alustada ei saa, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

"Meil on nii rattateede põhivõrgu kui Sõpruse silla puhul siis plaanis taotleda ka vahendeid just rattateede rajamiseks riigi tasandilt ja see riigi tasandil otsusteni jõudmine on võtnud oodatust veidi kauem aega. Selle võrra ei ole olnud meil ka võimalik näiteks Sõpruse silla hanget veel välja kuulutada. Me tegelikult plaanisime seda teha juba paar kuud tagasi," rääkis Tamm.

Nimelt soovib Tartu linn osaliselt silla rekonstrueerimistöid rahastada projektist "Jalgrattateede põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja lähialal Karlovas". Projekti kogusumma on veidi üle nelja miljoni euro, millest linna kanda on ligi 1,2 miljonit eurot. Ülejäänud raha soovib linn küsida toetusena Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu rahastavast meetmest.

"Selles konkreetses taotlusvoorus olidki meil abikõlblikud taotlejad Tartu, Pärnu ja Tallinn linn. Iga linn sai siis esitada enda vaatest projekte, mis panustavad jalgrattavõrgustiku puuduolevate osade rahastamiseks, et tekiksid sellised tervikteekonnad," ütles kliimaministeeriumi liikuvusearengu ja investeeringute osakonna juhataja Eva Killar.

Killar tõdes, et rahastamisotsused on võtnud tõesti esialgsest kauem aega, sest projekte, mida tuli hinnata, oli oodatust rohkem. Killar lisas, et kõik projektid, mis Tartu linn on esitanud, on olnud meetme vaatest olulised ja praeguseks on protsess jõudnud nii kaugele, et otsus peaks tulema uuel nädalal.

"Selle investeeringute kava, kuhu siis need projektid kirja lähevad, on juba heaks kiitnud Tartu linn ise ja teised osapooled, nagu rahandusministeerium jms. Nüüd on ta lihtsalt meie majas kooskõlastusringil ja minister loodetavasti järgmisel nädalal saab selle kinnitada."

Kui uuel nädalal otsused tulevad, saab Sõpruse silla hanke välja kuulutada, lisas Tamm. Hinnanguliselt läheb Sõpruse silla ja lähiala rekonstrueerimine maksma ligi 12 miljonit eurot.