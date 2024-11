Tartus algas Sõpruse silla ettevalmistamine remondiks

Tartu Sõpruse sild on Eesti pikim sild, kuid seda pole alates ehitamisest 43 aasta jooksul kordagi remonditud.

Analüüsid on juba aastaid näidanud, et sild on halvas seisus ning vajab remonti. Kiirust sillal on juba piiratud. Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul peaks sildu hooldama iga 25 aasta tagant.

Silla ümberehitus maksab üle 18 miljoni euro. Selle käigus muudetakse ka silla Karlova linnaosa poolset otsa, kuhu luuakse ringtee ning nii jalakäijad kui ka jalgratturid saavad rohkem ruumi.

"Praegu me teeme ümbersõiduteed. Me teeme ettevalmistusi selleks, et esmaspäevast sulgeda üks silla pool, ja praegu rajame ümberpõike alad, et kahesuunaline liiklus suunata ühele silla poolele. Autode jaoks läheb sõidutee osa võib-olla mõnevõrra kitsamaks," rääkis Lužetski.

"Teeme laiad kergliiklusalad ehk silla kahele poolele tulevad laiad promenaadialad, kus saavad ohutult sõita jalgratturid, käia jalakäijad – selline keskkonnamuutus tuleb. Praegu on meil 1,5-meetrised jalgrattarajad ja ratturid ei ole autodest eraldatud. Siis me tagame ka turvalisust ja ratturid saavad ka autodest eraldatud. Seoses sellega me saame paremini puhastada kõnnitee osad mehhaaniliselt, aga praegu on kitsad alad, mida on väga raske hooldada," selgitas ta.