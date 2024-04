Ukraina meedia teatas, et USA ostis Kasahstanist 81 nõukogudeaegset sõjalennukit. Meedias levivad väited, et USA võib saata need lennukid Ukrainasse.

Kesk-Aasia riik uuendab oma lennukiparki ning Kasahstan pani oksjonile 117 nõukogudeaegset hävitajat ja pommitajat. Müüki läksid sellised sõjalennukid nagu MiG-31, MiG-27, MiG-29 ja Su-24.

Ajaleht The Kyiv Post teatas, et Kasahstan müüs lennukid maha miljardi tenge eest (2,26 miljonit dollarit). Seega üks lennuk maksis keskmiselt umbes 19 300 dollarit, vahendas Business Insider.

Meedia teatel ostis USA 81 vananenud ja kasutuskõlbmatut sõjalennukit. Pole veel selge, miks USA need lennukid ostis. Meedias levivad väited, et USA võib saata need lennukid Ukrainasse. Võimalik, et Ukraina saab siis neid lennukeid varuosadeks kasutada.

Hävitaja MiG-31 on ülehelikiirusel lendav püüdurhävitaja, see hävitaja mängis külma sõja ajal olulist rolli. MiG-27 on ülehelikiirusel lendav hävitus-pommituslennuk, selle eelkäija oli MiG-23. Su-24 on ründelennuk, mis arendati välja 1960. aastatel.

Kasahstan kuulus varem NSVL-i, kuid ekspertide sõnul Venemaa mõju Kesk-Aasias väheneb. Seetõttu on Kasahstan pööranud oma pilgu läänes toodetud sõjatehnika poole. 2023. aastal külastas riiki ka USA välisminister Antony Blinken, kes kinnitas, et Washington toetab Kasahstani iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust.