Roose: ERR-i uue telemaja ehitushanke kuulutame välja mais

"Otsus tuli lihtsalt," ütles riigikogu kultuurikomisjoni juht Heljo Pikhof.

"Kõik dokumendid, mis ERR kultuurikomisjonile esitas, olid korrektsed," lisas Pikhof.

Pikhofi sõnul on kultuurkapitali rahastus uuele telekompleksile ligi 62 miljonit eurot ligikaudu 77 miljoni eurose kogumaksumuse juures.

Lisaraha saab ERR Pikhofi sõnul vana telemaja müügist ja Tuisu tänava kinnistute müügi jäägist.

"Nüüd on praktiliselt kõik asjad tehtud. Mai keskel on kultuurkapitali nõukogu istung, kus nõukogu esimees, kultuuriminister Heidy Purga, vastavalt kultuurkapitali ettepanekule asja lõplikult ära vormistab," sõnas ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

Kuna Roose sõnul on tegemist formaalsusega, siis läheb ERR Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) vahendusel ehitushankesse juba mai esimestel päevadel.

"Ehitushange tähendab, et umbes neli kuud on siis ehitusettevõtjatel üle Euroopa aega, et septembriks võistlusele pakkumisi teha," rääkis Roose.

Roose ütles, et võrreldes viie aasta taguse ajaga, kui ERR-i uue telemaja protsess intensiivsemalt algas, on ehitushinnad kallinenud, kuid viimase aasta-kahe jooksul siiski mitte nii väga.

Hoone projekt on sama, aga põhiline erinevus algsest arhitekti kavandist on see, et 21. kooli poolses osas on hoone kõrgusi astme võrra vähendatud peamiselt naabrite valgusnõuete tõttu. "See on põhiline muudatus, mis on vahepeal toimunud. Aga muus mõttes seda projekti tegelikult ikkagi muudetud ei ole, ta on täpselt see, mis konkursi võitis, ja sellega oleme hetkeseisuga rahul," sõnas Roose.

Roose: järgmine samm on vana telemaja müük

Huvilisi ehitusfirmasid veel pole, sest ehituse alguseni jõudmine on olnud Roose sõnul keeruline.

"See on olnud keeruline eri põhjustel, kaasa arvatud kultuurkapitali seaduse muutmine, mis üldse võimaldaks ERR-i telekompleksi kultuurkapitalil finantseerida. Seetõttu polegi olnud põhjust rääkida, aga kindlasti nüüd on küll see hetk, et kui lähipäevil-nädalatel see hange tuleb, siis tõesti kõik väärikad ehitusettevõtjad on väga oodatud. Arvestades turukonjunktuuri ja seda, et tegelikult Eestis suurobjekte praegu tehakse vähe, siis huvi võiks olla suur ja teistpidi hind võiks olla selline mõlemale poolele sobilik," rääkis Roose.

Osaliselt rahastatakse uue telemaja ehitust vana telemaja müügist. "Müügi kohta ühtegi paberit meil pole, aga plaan on siis selline, et kui oleme uue telemaja ehitushanke õnnelikult RKAS-iga koostöös käima lükanud, siis järgmine samm ongi hakata tegelema praeguse telemaja müügiga," sõnas Roose.

"Pärast müüki saame maja kasutada veel vastavalt siis aasta-kaks või kolm," lisas Roose.

Uus telekompleks peaks valmima aastal 2027.

"Kui kõik asjad sujuvad ideaalselt, mida elus alati garanteerida ei saa, siis nominaalne ehitusaeg on kaks-kaks pool aastat. Me pigem lähtume sellest, et ta on kuni kolm aastat kopa maasse löömisest," sõnas Roose.

Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea 2021. aastal viie objektiga. Tänavu märtsis vastu võetud seadus võimaldab kultuurkapitali nõukogul kultuuriministri ettepanekul ja kultuurikomisjoni heakskiidul otsustada veel ühe riikliku tähtsusega kultuuriehitise rahastamise, kui see ei mõjuta juba kultuuriehitiste pingereas olevate objektide valmimist.

Tallinna linnavalitsus kehtestas mullu mais ERR-i uue telemaja detailplaneeringu, millega rajatakse raadiomaja ja uudistemaja vahelisele praegusele parkimisplatsile uus telekompleks. ERR-i uue hoonega luuakse terviklik raadio-, uudiste- ja telekompleks.