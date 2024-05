Riik plaanib Ruhnu lennuühenduse asendada laevaga

Regionaal- ja põllumajandusministeerium koostas hanke Kuressaare-Ruhnu-Pärnu lennuliini teenindamiseks kuni 2029. aasta 30. septembrini. Hankes on märgitud, et lennuliini teenindamise leping võidakse lõpetada ka varem, kui liinile peaks jõudma uus aastaringselt kasutatav parvlaev.

Kliimaministeerium tellis kolme reisiparvlaeva prototüübi esmased joonised, mis peaksid olema võimelised tagama aastaringse ühenduse Ruhnu-Roomassaare-Pärnu, Kelnase-Leppneeme, Kihnu-Munalaid, Sõru-Triigi ja Rohuküla-Sviby liinidel, ütles regionaal- ja põllumajandusministeerium avaliku suhete osakonna nõunik Heili Sõrmus.

Ta lisas, et veel pole laevade ehitamise ajakava ning ka rahastusallikas on veel lahtine, mistõttu ei saa veel rääkida, millal ja milline laev Ruhnu liinile tuleb.

"Hanke tingimustesse on parvlaeva valmimine pandud tingliku võimalusena. Kui seda ei oleks, siis poleks enne lennulepingu lõppu võimalust parvlaeva isegi alternatiivina kaaluda," " ütles Sõrmus.

Ta rääkis, et ministeerium püüab leida lahendust, mis oleks mõistlik nii Ruhnu elanike kui ka riigi vaatest. "Laev mahutab lennukist rohkem inimesi ja kaupa ning on ühiskonnale märksa soodsam. Igale lennureisija lennule maksab maksumaksja hetkel 252 eurot peale."

Ta märkis, et praegune lennuühendus on pigem hädapärane lahendus, kuna laev aastaringset ühendust pakkuda ei suuda.

Ruhnu vallavanem: lennuühenduse kaotamine ei sobi saare elanikele

Ruhnu vallavanem Raimet Figoli sõnul ei sobi saare elanikele ministeeriumi plaan asendada lennuliin laevaühendusega.

"Sellised vajalikud toimingud nagu kui kohapeal perearst võtab verd ja saadab proovid lennukiga kiirelt mandrile – sellised asjad jäävad meil ära. Seesama verevõtmine näiteks läheb kolmepäevaseks ürituseks, kui on talvine hooaeg," ütles Figol.

Ta lisas, et laev hakkaks ilusa ilmaga kuus kuni kaheksa tundi sõitma, kuid ta ei kujuta ette kui pikk tuleks sõit halva ilma korral.

Vallavanem: tahtsime paremat lennukit

Jaanuaris esitas ministeerium Ruhnu elanikele lennuliinihanke projekti, et nad saaksid lisada omapoolseid tingimusi.

"Me tegime seal päris hulga täiendusi. Lisades selle, et me tahaks ikkagi, et kaubavedu ja inimesed saaksid korraga liikuda. Need üheksa kohta, mis on lennukis on lubatud, et neid oleks päriselt üheksa kohta, mitte et kui viis inimest läheb peale ja kaal on täis, siis rohkem ei mahu. Kõiki selliseid asju," rääkis Figol.

Hanke kallal töötades märkasid Ruhnu elanikud punkti, et kui tuleb jääklassiga laev, siis lennukihange lõpetatakse. "Me tõstsime kohe selle peale kisa, et miks selline punkt lennukihankes sees on," lausus Figol.

Ta märkis, et rohkem Ruhnu elanikud selgitusi või põhjendusi ei saanud. "Riik ütleb, et neil raha pole," sõnas Figol.

Vallavanema sõnul on kohalikud elanikud praeguse transpordiühendusega rahul – talvehooajal teenindab reisijaid lennuk ning suvehooajal kiirkatamaraan.

"Ollakse rahul sellega, mis on see praegune olukord on. Tahetakse loomulikult, et see lennuk oleks natukene parem, et ta ei sõltuks nii palju ilmastikust. Udu vastu me ei saa, see on loomulik. Aga igast jäävihmad ja sellised asjad, millega tänapäeval ikkagi saadakse hakkama, see mõjutab ka meie lennuliiklust. Selle vastu me ütlesime küll, et ajad on edasi läinud – ei pea nii vana lennukiga rahul olema," rääkis Figol.

Vallavanema sõnul hanke koostamisel kohalike elanike sisendit kuulda ei võetud. "Võeti ainult selline asi kuulda, et kui lennuk ei saa lennata rohkem kui 48 tundi lubatud ajast, et siis peab lennufirma ise kohe tegelema hakkama sellega. Kõik need muud asjad, mis me sinna lisasime, et on inimeste ja kaubavedu korraga, et kui on üheksa kohta, siis need on ka päriselt üheksa kohta, et see lumesulatuse asi lennukil oleks peal ja nii edasi – kõiki neid tehnilisi tingimusi ei arvestatud," ütles Figol.