USA paigutab ümber Lähis-Idas asuvaid sõjalennukeid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA tahab anda oma Lähis-Idas paiknevatele vägedele vabamad käed ning paigutab piirkonnas sõjalennukeid ümber. Mõned USA hävitajad, mis paiknevad Araabia Ühendemiraatides (AÜE), lähevad hoopis Katari territooriumil asuvasse õhubaasi.

Pentagon viib Katari hävitajaid, lahingdroone, kuna AÜE teatas veebruaris USA-le, et ei luba enam Al Dhafra õhuväebaasis asuvatel Ameerika hävitajatel ja droonidel rünnata Jeemenis ja Iraagis asuvaid sihtmärke.

Seetõttu viib USA oma sõjalennukid Kataris asuvasse Al Udeidi õhuväebaasi, kuna Doha pole sarnaseid piiranguid kehtestanud.

See samm toob aga esile kasvavad pinged, mis on tekkinud Washingtoni ja mõningate Pärsia lahe riikide vahel. Pärsia lahe riikides asuvad USA väed, kuid kohalikud ametnikud on Gaza konflikti pärast üha enam mures.

AÜE ametnikud muretsevad üha rohkem, et Iraani rahastatud rühmitused võivad nende riigi sihikule võtta. Seetõttu kehtestas AÜE piirangud, mis takistavad nüüd ameeriklastel õhulöökide korraldamist. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et USA jõudis seetõttu Katariga kokkuleppele ning viib sinna juurde hävitajaid, luurelennukeid ja droone, vahendas The Wall Street Journal.

USA kasutab droone Jeemenis asuvate huthi mässuliste ründamiseks. Samal ajal jätkavad huthi mässulised kaubalaevade ründamist. Huthid ise väidavad, et lõpetavad kaubalaevade ründamise, kui Gaza konflikt saab läbi.

USA luureülem Avril Haines ütles senati relvajõudude komisjonile, et huthid võivad rünnakuid jätkata isegi siis, kui Iisrael ja Hamas sõlmivad relvarahu.

"Nad toodavad palju droone ja teisi relvasüsteeme ning loomulikult saavad nad selles osa abi ka iraanlastelt," ütles Haines.