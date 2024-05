Xi Jinping sõidab Serbiasse ja kritiseeris 1999. aasta Belgradi pommitamist

Xi viibib praegu Püreneede mäestiku piirkonnas ning liigub sealt teisipäeva pärastlõunal Serbiasse. Sellega saab läbi Xi kolmepäevane Prantsuse riigivisiit.

Analüütikud eeldavad, et Xi üritab oma Euroopa ringreisil ära kasutada piirkonnas valitsevaid erimeelsusi ning õõnestada nii NATO ja EL-i ühtsust Hiina küsimuses.

Xi otsib nüüd omale ka uusi liitlasi ja avaldas seetõttu artikli Serbia meediaväljaandes Politika. Xi jutt langeb kuupäevale, mil möödub 25 aastat NATO pommirünnakust Hiina saatkonnale Belgradis, vahendas Financial Times.

"Täna 25 aastat tagasi pommitas NATO Hiina saatkonda Jugoslaavias, tappes kolm Hiina ajakirjanikku. Seda ei tohiks me kunagi unustada. Hiina ja Serbia sõprus, mis on sõlmitud meie kaasmaalaste verega, jääb Hiina ning Serbia rahvaste ühisesse mällu," kirjutas Xi Jinping.

NATO on öelnud, et Hiina saatkonna pommitamine oli õnnetus, mis juhtus sõja ajal. NATO kaitses siis Kosovot Serbia agressiooni eest.

Hiina üritab nüüd aga Lääne-Balkani ajalugu enda huvides ära kasutada. Serbia kommunistlikud parteid juba riputasid Hiina liidri tervitamiseks üles plakatid. Ühel plakatil oli kirjas "Kosovo on Serbia ja Taiwan on Hiina".

Viini rahvusvaheliste majandusuuringute instituudi teadur Branimir Jovanovic ütles, et Hiina on juba Serbia suurim välisinvestor

"Mõnes mõttes on see EL-i ja lääne jaoks läbikukkumine. Lääs jätab ruumi, mille Hiina on valmis hõivama," rääkis Jovanovic.

EL võttis teisipäeval kuue Lääne-Balkani riigi jaoks vastu kuue miljardi euro suuruse paketi. Kuid see pakett sisaldab Serbia jaoks tingimusi, näiteks Belgrad peab parandama oma suhteid Kosovoga. Hiina aga selliseid tingimusi ei lisa.