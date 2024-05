Iisrael ähvardas pantvangileppe nurjumisel tegevust Gazas laiendada

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles teisipäeval, et juudiriik on valmis laiendama operatsiooni Gazas, kui kõnelused vaherahu ja pantvangide vabastamise üle nurjuvad.

Iisrael on valmis tegema kompromisse pantvangide vabastamiseks, ütles Gallant pärast Rafah' piirkonnas käimist, kuid rõhutas, et "kui see variant ei ole kättesaadav, siis me lähme ja süvendame seda operatsiooni".

Terroriorganisatsioon Hamas väitis varem teisipäeval, et Kairo kõnelused on viimane võimalus pantvangid vabastada

Hamasi kõrge ametnik ütles teisipäeval, et rühmituse delegatsioon siirdub peagi Gazast rahukõnelustele Kairosse.

Anonüümseks jääda soovinud ametnik hoiatas, et see on Iisraeli peaministri Benjamin "Netanyahu ja sionistlike vangide perede viimane võimalus oma lapsed tagasi saada".